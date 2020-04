Dal presente al futuro: tutte le novità sul mondo dei casinò online

Oggi sentiamo spesso parlare di digitalizzazione: un trend che ha di fatto trasferito sul web una moltitudine di servizi, e ne ha creati altri, rendendoli facilmente accessibili agli utenti. Dal lavoro allo studio, passando per lo shopping e l’intrattenimento, sono davvero numerosi i settori rivoluzionati dalla rete e dal digitale.

Non fa eccezione il comparto del gioco, e nello specifico il gambling, che si è evoluto adottando le logiche del web. Si parla nello specifico dei casinò online, che attualmente rappresentano una delle tendenze più importanti e più apprezzate dai giocatori. Vediamo dunque di scoprire insieme quali sono le novità del presente, e le prospettive future, partendo dai dati di settore.

Il successo dei casinò online: i dati del 2019

Non sono ancora disponibili i dati ufficiali relativi ai primi due mesi del 2020, ma poco importa, perché bastano quelli del 2019 per chiarire la portata del successo dei casino telematici. Stando al report dell’agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), il settore delle sale da gioco telematiche e del poker digitale ha raccolto lo scorso anno circa 970 milioni di euro in totale.

Si parla di un livello di spesa da record, considerando un incremento del 12,4% rispetto al 2018. I numeri sono ancor più straordinari, se si analizza solo il comparto dei casinò online: in tal caso è stata registrata una crescita del 17%, con una spesa che supera gli 830 milioni di euro. Chiaramente queste notizie sono il frutto delle tante novità che ogni anno accompagnano questi giochi virtuali.

Un numero sempre maggiore di giochi

L’utente medio preferisce le sale da gioco digitali soprattutto per una ragione: sa che al loro interno può trovare giochi sempre diversi, con tantissime nuove aggiunte. Inoltre è possibile informarsi sulle ultime novità leggendo un portale online specializzato in casinò come AskGamblers.com ad esempio, dove troviamo una lista delle nuove slot e dei principali operatori telematici che permettono di giocare con i software di ultima generazione.

Oltre alle slot, naturalmente, ci sono tanti altri esempi concreti di possibili giochi, come le varie versioni della roulette e del poker, insieme al blackjack o al baccarat. In sintesi, ogni giorno presenta nuove opportunità di divertimento, così da dare un calcio alla noia.

Il presente appartiene al casinò live

Una delle maggiori novità di questi ultimi mesi è il casinò live, una modalità che ha stregato e conquistato moltissimi utenti appassionati di gambling telematico.

Cos’è e come funziona? Non è molto complesso da spiegare: alcuni portali presentano un software molto particolare, che dà la possibilità al giocatore di connettersi con una sala da gioco reale. In sintesi, possiamo vedere con i nostri occhi cosa accade sul tavolo da gioco e nelle varie sale, per merito di un circuito di videocamere. Un’opportunità preziosa, perché ci permette di calarci maggiormente nell’atmosfera, ma senza rinunciare al comfort della nostra casa e del computer.

Infine, alcuni software consentono di accedere alle sale VIP con montepremi e puntate più alte, mentre altri presentano addirittura i replay in slow motion delle giocate.

Oggi ai casinò si gioca da smartphone

Più della metà degli utenti in Italia accede a Internet dal proprio smartphone, tanto che oggi lo usa il 75,7% della popolazione. Tra social network e navigazione web, questo trend ha coinvolto anche il gambling online. Non a caso, alcuni operatori del settore hanno scelto di lanciare delle app proprietarie, per dare la possibilità agli utenti di usare degli strumenti progettati appositamente per il gaming da cellulare.

In alternativa, i giocatori possono comunque accedere alle versioni mobile friendly dei siti web delle sale da gioco telematiche, così da giocare senza problemi anche in assenza di applicazioni specifiche.

Il futuro dei casinò? Forse sarà virtuale

Anche se ancora non ci sono molte certezze, è possibile che il futuro dei casinò online sarà all’insegna della realtà virtuale. Al momento ci sono degli esperimenti in corso, in stile “Second Life” (ma non in Italia): in quei casi l’utente può indossare un visore VR e muoversi con il proprio avatar in un casinò realizzato in tre dimensioni, interagendo con gli altri utenti e con gli NPC, ovvero con croupier gestiti dall’algoritmo del gioco (dunque non reali).

Un domani, invece, la strada potrebbe essere diversa. Nello specifico, i casinò fisici potrebbero decidere di investire nella creazione di una “vera” infrastruttura virtuale. Dunque un’impalcatura capace di permettere al giocatore di muoversi dentro alle sale reali del casinò, indossando un visore, e restando a casa propria. Rimaniamo comunque nel campo delle ipotesi, perché servirebbero investimenti economici e tecnologici notevoli.