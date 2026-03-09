Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale: a Firenze il Convegno dei Cavalieri del Lavoro

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizza il Convegno Nazionale 2026, che si terrà il 21 marzo alle 9 a Firenze, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche.

L’incontro, intitolato “Il lavoro, la passione del fare. Dalla Bottega del Rinascimento all’Intelligenza Artificiale”, propone un’analisi approfondita sul valore del lavoro come motore di progresso civile e strumento di coesione sociale, con uno sguardo che unisce sapere artigiano e innovazioni tecnologiche, fino alle frontiere dell’Intelligenza artificiale.

Apertura e relazioni introduttive

I lavori si apriranno con il saluto di Cesare Puccioni, presidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro, seguito dalla relazione introduttiva del professor Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione e titolare della Cattedra Unesco.

Tra i protagonisti del Convegno

Interverranno esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico, tra cui:

Ugo Salerno , presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;

Nerio Alessandri , fondatore e presidente di Technogym ;

Leonardo Ferragamo , presidente di Lungarno Collection ;

Francesco Mutti , amministratore delegato di Mutti ;

Nicoletta Spagnoli , presidente e AD di Luisa Spagnoli ;

Barbara Caputo, ordinaria al Politecnico di Torino e consigliere del Ministro della Difesa per l’IA.

Obiettivi del Convegno

L’iniziativa si propone di raccontare l’esperienza imprenditoriale dei Cavalieri del Lavoro, evidenziando come la passione e la competenza artigiana possano convivere con le nuove tecnologie, guidando la crescita economica e sociale del Paese.

Il Convegno sarà anche un’occasione per riflettere sulle opportunità offerte dall’Intelligenza artificiale, esplorando strumenti e strategie per integrare innovazione e tradizione nel mondo del lavoro e delle imprese italiane.