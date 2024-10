Dal Salone Nautico Sos al Governo. Amato: Il settore vola ma servono infrastrutture e più sicurezza in mare

“La nautica gode di ottima salute: 33 miliardi di fatturato, +11% nel 2023, partecipando al PIL nazionale per il 3.38 per mille. Restano però alcuni punti a rischio, per il futuro, uno su tutti: le infrastrutture. L’assenza di posti barca può creare un cortocircuito non trovando corrispondenza tra produttività e ormeggi. Se si analizzano, ad esempio, le 4 regioni con il maggiore numero di porti, si vede che il numero dei porti turistici, detti Marina, sono sempre sottostimati. La Liguria, su 70 porti, ha solo 12 Marina, la Campania, sempre con 70 porti, ne conta 6, la Sicilia, con 142, ne ha solo 7 e il Lazio, con 42 porti, solo 3 porti turistici. Dobbiamo lavorare in tal senso, al fianco delle istituzioni, per assicurare un futuro roseo al settore produttivo della nautica e garantire gli oltre 30mila posti di lavoro diretti degli addetti al settore”. Lo ha detto Gennaro Amato, presidente di Afina, in occasione dell’apertura della quinta edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna avvenuta oggi a BolognaFiere. Un segnale di allarme più volte indicato dal numero uno dell’Associazione Filiera della Nautica Italiana, che ora invita le istituzioni a prendere parte ad un processo d’inversione con la realizzazione di infrastrutture per la nautica da diporto.

Al Salone Nautico di Bologna, che gode dei patrocini della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Camera di Commercio di Bologna, organizzato da Snidi srl in collaborazione con BolognaFiere Spa, sono presenti circa imbarcazioni tra gommoni, motoscafi, gozzi, ma anche aziende di accessoristica e servizi della nautica da diporto. La rassegna è dedicata alla media e piccola nautica, tra i 5 e 12 metri, offrendo l’opportunità di trovare modelli nuovi e le prime offerte di mercato per il prossimo anno.

Alla cerimonia inaugurale ha preso parte anche l’onorevole Girolamo Cangiano, membro IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, che ha sottolineato: “Il dato di fatturato della nautica italiana è straordinario ed è un orgoglio per l’Italia. Allo stesso tempo, più imbarcazioni vendiamo, più imbarcazioni sono in acqua, più dobbiamo immaginare strumenti normativi per tutelare la sicurezza in mare. Si è partiti con il reato di omicidio nautico, e dobbiamo continuare in questa direzione. Sicuramente questa maggioranza lavorerà su provvedimenti ad hoc per garantire la sicurezza in mare”. Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha poi concluso: “L’Italia, riguardo alla patente nautica, è un po’ arretrata rispetto ad altri paesi, abbiamo ora una nuova linea per il rilascio di patente a partire dai 16 anni di età. Aspettiamo i decreti attuativi per capire come poter agire e migliorare la sicurezza anche in questa modalità”.

A sottolineare la valenza dell’esposizione e la variegata offerta di proposte è stato l’assessore comunale Massimo Bugani, che ha sottolineato: “Il mondo nautico non è più come si pensava qualche anno fa, un mondo riservato a chi ha grandi disponibilità, è un mondo che si apre a chi ama il mare semplicemente. Per questo motivo il Salone Nautico a BolognaFiere è qualcosa di straordinario che sta dando un grandissimo valore alla nostra città e perciò stiamo immaginando, in vista del prossimo anno, di poter concedere la possibilità che alcune barche possano essere esposte nelle maggiori piazze bolognesi”.

Il Salone Nautico di Bologna resterà aperto tutti i giorni sino a domenica 20 e sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari. 10:00 -18:30. Per info: info@salonenauticobologna.it

1 di 7