Dal sapere al saper fare, a Palazzo Piacentini incontro promosso dall’Associazione Marchi Storici

Trasmettere il sapere alle nuove generazioni e trasformarlo in competenze concrete. È questo il tema al centro dell’incontro “Dal sapere al saper fare”, promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia e in programma il 25 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Piacentini.

L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 e rappresenta un momento di confronto sul ruolo delle imprese storiche nella formazione dei giovani e nella valorizzazione delle competenze produttive.

Nel corso dell’iniziativa interverranno il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy Giovanni Brugnoli, il presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia Massimo Caputi e Armando De Nigris, presidente del Gruppo Giovani dei Marchi Storici.

Previsti anche gli interventi dei coordinatori del Gruppo Giovani, Federica Morgante e Tommaso Inghirami, con un focus sul passaggio di competenze tra generazioni e sulle prospettive di sviluppo del sistema produttivo italiano.

L’appuntamento punta a mettere in evidenza il contributo dei marchi storici nella costruzione di un modello di crescita che unisca tradizione, innovazione e formazione.