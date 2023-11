Dal Senato via libera unanime al ddl contro violenza donne. E’ legge

Roma, 22 nov. (askanews) – Il Senato ha dato via libera all’unanimità al ddl contro la violenza sulle donne. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, zero contrari e zero astenuti.

L’approvazione è stata salutata con un applauso dall’emiciclo.

“Stiamo vivendo giornate terribili e dolorosissime – ha commentato il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani – per la tragica morte di Giulia che ha sconvolto noi e l’Italia intera. Siamo tutti quanti consapevoli che la violenza di genere è un fenomeno radicato a cui servono risposte ferme e decise, serve un lavoro diversificato e stratificato su vari livelli per arrivare a debellarlo, per poter finalmente dire: mai più. Le norme approvate oggi sono un segnale importante, un messaggio forte che Governo e Parlamento hanno voluto dare proprio in questi giorni, a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma anche per Giulia e per tutte le altre donne”.