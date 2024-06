Dal sito ASviS, la rubrica Radio-Tv Alta Sostenibilità, elezioni europee: cosa ci dicono le urne su riforme

Si riporta di seguito dal sito ASviS il video di mercoledì 12 giugno 2024.

Nella prima puntata post-elettorale una riflessione sul nuovo panorama dell’Europarlamento e sul futuro delle politiche dell’Ue. In studio Colombo (ASviS), Dastoli (Movimento europeo) e Frassoni (Eu-Ase, Eces). In studio Valeria Manieri. [VIDEO]

Dopo il voto che definisce, fino al 2029, gli equilibri nel Parlamento europeo, gli ospiti si sono confrontati sull’evoluzione dello scenario politico nell’Unione.

Secondo Anna Colombo, esperta ASviS per il Goal 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide), “le destre estreme avanzano, anche di più rispetto al 2019, ma di nuovo non sfondano, nonostante il risultato atteso ma comunque clamoroso in Francia e Germania. Si profila un’alleanza classica, europeista, con al centro il Partito popolare europeo”.

La discussione è proseguita con l’intervento di Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento europeo in Italia, che ha letto il contesto da un altro punto di vista. “Ci sono alcune politiche dell’Unione che, rispetto a questa situazione post-elettorale, rischiano non soltanto di non andare avanti, ma di arrestarsi o di fare dei passi indietro. Non solo sull’ambiente ma anche negli investimenti in materia sociale”.

Monica Frassoni, presidente dell’Alleanza europea per il risparmio energetico (Eu-Ase), e presidente dell’European center for electoral support (Eces), ha fatto un’analisi sull’andamento del partito dei Verdi europei, che “sono sicuramente in una situazione difficile a causa dei risultati in Francia e in Germania, ma in molti altri Paesi sono cresciuti”. Si tratta di percentuali piccole di rappresentanti nell’Europarlamento, ma bisogna relativizzare l’idea che improvvisamente i Verdi siano spariti.

Di questo si è discusso ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 10 giugno alle 12.30, su Radio radicale e disponibile in podcast. Ospiti: Anna Colombo, esperta ASviS, partecipa alla consulta dell’Alleanza per il Goal 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, per molti anni funzionario del Parlamento europeo; Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento europeo in Italia e portavoce della rete europea della società civile “Cambiamo rotta all’Europa”; Monica Frassoni, presidente dell’Alleanza europea per il risparmio energetico (Eu-Ase), presidente dell’European center for electoral support (Eces). Conduce Valeria Manieri.

A cura di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Monica Sozzi.