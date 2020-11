Mercoledì 9 dicembre, alle 15, si terrà il webinar “Passaggio al Digitale, dal telelavoro allo smart working: come rendere più efficienti le aziende”.

Il webinar si terrà in live streaming sui canali social del Denaro. Il relatore Nicola Savino, Ceo di Savino Solution (azienda accreditata Agid) ed esperto di digitalizzazione a norma, discuterà con i partecipanti sullo stato dell’arte e sugli sviluppi futuri dello smartworking nelle imprese. In particolare la discussione verterà su quali aspetti della digitalizzazione gli imprenditori devono focalizzare l’attenzione per garantire la compliance normativa dei processi aziendali. Un tema di grande, dal momento che, secondo statistiche recenti del Politecnico di Milano, si stima che in Italia in appena un anno si è passati da 570 mila a 6,58 milioni di smartworker. Il fenomeno ha coinvolto il 97% delle aziende, il 94% delle Pa e il 58% delle Pmi ed è destinato, in futuro, a diventare strutturale e stabile.

Il webinar oltre ad essere trasmesso in diretta, darà la possibilità agli utenti di dialogare con il relatore. Per iscriversi e partecipare https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ooDaSVu1QHKmy-MdFp0-hw

“Dal telelavoro allo smartworking”, il 9 dicembre webinar del Denaro con l’esperto Nicola Savino