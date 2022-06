Dal Vero Alfredo tornano le star: ripresa boom e turisti da tutto per l’Imperatore delle Fetuccine

Parata di star per l’estate 2022 al “Vero Alfredo”, “Imperatore delle Fettuccine” con tanti volti noti dello show-biz italiano tra cui Claudio Bisio e Pingitore ed internazionali come Jane Fonda, Salma Hayek e Candice Bergen che si avvicendano nella sua sede storica di piazza Augusto Imperatore, nel cuore di Roma, al fine di gustare il mitico piatto di fettuccine burro e parmigiano, noto in tutto il mondo, in primis negli USA. Un’ inizio di estate esplosivo per il “Vero Alfredo” con puntuali sold out che fanno registrare numeri di presenze record di turisti internazionali e italiani. Ma a parte una gloriosa tradizione ultracentenaria nel mondo dell’ international food, qual è l’anima del successo delle eredi di Alfredo I , Ines Di Lelio e Chiara Cuomo? “Il segreto della nostra attività”, riferisce Ines Di Lelio” si concentra in un solo termine: qualità, declinata in ogni suo aspetto, dalla scelta e l’utilizzo delle materie prime, alla confezione di ciascun piatto a cura dello chef Mario Spacagno e dell’intera brigata, al servizio top offerto dal nostro personale atto a considerare ed a far sentire ogni cliente, dal vip a quello comune, una vera e propria celebrity!” Ed ancora Chiara Cuomo: “ Fin dall’epoca di Alfredo I, godiamo di una clientela di respiro internazionale. Dopo due anni di Pandemia, siamo felici di ospitare quotidianamente turisti provenienti da ogni parte del mondo, dagli americani, agli arabi ai sudamericani , in special modo brasiliani e messicani nel cui Paese vantiamo in franchising ben tre ristoranti. La differenza tra la clientela italiana e quella straniera ?“, ha proseguito la Cuomo,”il cliente italiano è di certo il più esigente , probabilmente perché gode di una cultura gastronomica molto sentita e radicata, mentre gli stranieri, a prescindere dal cibo, sono affascinati dalla storicità del brand , e quando arrivano da noi, spesso ci mostrano foto antiche dei loro avi, clienti di Alfredo I o di Alfredo II o immagini che ritraggono il loro viaggio di nozze in Italia con tappa obbligata a Roma al nostro ristorante”. Ed infine, per quanto concerne le preferenze dei piatti, la signora Di Lelio, si è così espressa: “Lo straniero ama in primis la pasta e chiaramente un bel piatto di fettuccine burro e parmigiano che utilizzando l’espressione di mio nonno ”portano fortuna e salute” mentre l’italiano predilige un menu più variegato con pietanze che vanno dall’entree al dessert”.