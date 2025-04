Dal Vesuvio ai miti greci: Il fuoco protagonista a Capodimonte per il Maggio

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce al Maggio dei Monumenti 2025 che quest’anno propone il tema ” Napoli , cuore ardente, mente illuminata». In particolare, il museo diretto da Eike Schmidt presenta tre percorsi dal titolo: “Capodimonte di Fuoco” dedicato a oggetti e dipinti delle collezioni museali con protagonista il fuoco nelle sue diverse forme. Dalle porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte e di Napoli nate all’insegna del fuoco con la “Caduta dei Giganti” saettati da Zeus , ai metalli e alle sculture delle collezioni; dal mito di Prometeo, il titano ribelle che rubò il fuoco per donarlo agli uomini, ai miti greci raffigurati nei capolavori del Museo, fino al percorso tematico ” Napoli , il pittoresco, il Vesuvio e il rapporto con il fuoco”. Un viaggio unico, alla scoperta di un elemento distintivo del capoluogo partenopeo. Opera simbolo di Capodimonte di Fuoco’ è il celebre olio su tela di Pierre Jaques Volaire (Tolone 1729- Napoli 1799) ‘Eruzione del Vesuvio dal ponte della Maddalena’ (1782), che si può ammirare esposto al primo piano in sala 29. Si parte sabato 3 maggio alle ore 10,00 con il percorso tematico rivolto a famiglie e adulti e ai visitatori ciechi e ipovedenti dal titolo: “Capodimonte di fuoco: dalle porcellane delle manifatture reali ai metalli e ai bronzi delle collezioni museali”. L’appuntamento è presso l’ufficio Accoglienza e Valorizzazione (in Biglietteria) alle 09,45. Lo stesso percorso, verrà riproposto il 24 e il 31 maggio. Il 10 maggio alle 11,00 i protagonisti saranno invece i bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. A loro, è dedicato il percorso “Il fuoco ei miti greci nei capolavori del Museo di Capodimonte”. L’appuntamento è presso l’ufficio Accoglienza e Valorizzazione (in Biglietteria) alle 10,45. Sabato 10 maggio ore 11.00 Sabato 17 maggio sarà la volta di ” Napoli , il pittoresco, il fuoco e il Vesuvio nei capolavori del Museo di Capodimonte”, un percorso rivolto alle famiglie e agli adulti che partirà alle ore 11,00 con appuntamento alle 10,45 sempre presso l’Ufficio Accoglienza e Valorizzazione.