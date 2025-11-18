Daliveroo e Doordash partner Fifa per mondiali calcio maschile e femminile

Milano, 18 nov. (askanews) – La Fifa ha annunciato oggi che Deliveroo, oggi parte del gruppo DoorDash, e la capogruppo saranno partner Fifa sia per i mondiali di calcio 2026 che per la coppa del mondo femminile 2027. La partnership coinvolge l’Italia e altri otto Paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Norvegia, Danimarca e Finlandia.

Come supporter dei servizi di ordinazione e delivery on-demand, insieme a DoorDash, Deliveroo organizzerà una serie di campagne localizzate, attivazioni digitali ed esperienze partecipative per celebrare lo spirito globale del calcio. Si inizia con la leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho, che ripercorrerà la magia che lo ha reso un’icona globale attraverso una campagna digitale volta a stimolare una nuova generazione di appassionati di calcio ad entrare in contatto e festeggiare dentro e fuori dal campo.

“Siamo incredibilmente felici di dare il benvenuto a DoorDash nella famiglia dei partner dei tornei Fifa – ha dichiarato Romy Gai, chief business officer della Fifa – La Fifa World Cup e la Fifa Women’s World Cup uniscono miliardi di tifosi e attraverso questa collaborazione creeremo nuovi modi per loro per condividere il momento. La forza di DoorDash nei mercati locali e la sua attenzione alle relazioni lo rende perfetto per i nostri tornei di riferimento”.

“Il calcio non è solo uno sport, è la lingua globale che unisce quartieri di Paesi e continenti diversi – ha dichiarato Kofi Amoo-Gottfried, DoorDash chief marketing officer – La partnership con Fifa ci permette di celebrare insieme questo obiettivo condiviso, aiutando i tifosi a godersi ogni partita a modo loro”.”Siamo incredibilmente orgogliosi di essere partner della Fifa World Cup 2026 e della Fifa Women’s World Cup 2027 – ha aggiunto la vicepresidente del marketing di Deliveroo, Caroline Harris – Il calcio è più di uno sport, è una forza globale che unisce comunità, Paesi e continenti. Attraverso questa partnership Deliveroo metterà in contatto diretto i tifosi con l’energia e l’emozione dei tornei. Nel Regno Unito, in Francia e in Italia stiamo programmando una serie di campagne e attivazioni volte a celebrare lo spirito dello sport”.

La Fifa World Cup 2026 sarà ospitata per la prima volta in tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti. Nel 2027 la Fifa Women’s World Cup, invece, porterà in Brasile per la prima volta la competizione.