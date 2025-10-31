Dalla Bmta appello ai giovani del Mezzogiorno: Restate, il Sud è ricco di opportunità

Sono stati i giovani i veri protagonisti dell’apertura della XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta). L’inaugurazione si è tenuta nella Basilica paleocristiana di Paestum, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, da anni al centro delle iniziative della manifestazione.

“Un ringraziamento al vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, per la sua vicinanza e per aver voluto fortemente che i giovani fossero protagonisti dell’apertura in Basilica – ha dichiarato il fondatore e direttore della Bmta Ugo Picarelli –. Questo sito è non solo un luogo simbolo della comunità e parte del Parco Archeologico, ma anche lo spazio che per anni ha ospitato ArcheoLavoro, la sezione della Borsa dedicata all’orientamento post diploma e post laurea. Far conoscere ai ragazzi gli sbocchi professionali e invitarli a credere in un futuro lavorativo nel settore per rimanere al Sud è uno dei tanti contributi che la Borsa offre al territorio”.

Picarelli ha ricordato anche il valore delle relazioni costruite in 27 anni di attività, sottolineando la collaborazione con Regione Campania, Parchi Archeologici di Paestum e Velia e Comune di Capaccio Paestum. “Ai giovani – ha concluso – dico per esperienza diretta che se ci sono intuizioni e idee si può andare avanti con coraggio, senza assistenzialismo”.

Paolino: La Borsa sta già facendo la storia del territorio

“Stiamo provando a fare di tutto per far rimanere i giovani qui, e la Borsa, grande intuizione di Ugo Picarelli, sta già facendo la storia del territorio”, ha commentato il sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, plaudendo anche al lavoro degli uffici comunali per la riuscita dell’evento.

Per Tiziana D’Angelo, direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, la Bmta rappresenta un modello di rete: “Occasioni come questa ci insegnano cosa vuol dire davvero fare rete. È un evento che dobbiamo portarci dietro tutto l’anno: un esempio di come si costruiscono relazioni e di come da qui si possano espandere orizzonti e desideri di interazione, senza confini tra locale e globale”.

Alla cerimonia inaugurale, che ha incluso la benedizione del vescovo Calvosa, sono intervenuti anche Francesco Cerrone, dirigente scolastico dell’IIS “Ipsar Piranesi” di Capaccio Paestum, e Adriano Guida, responsabile della Pastorale per il Turismo della Diocesi di Vallo della Lucania. Subito dopo si è svolto il tradizionale taglio del nastro al Next ex Tabacchificio Cafasso, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti, che dal 2021 ospita la Bmta.

Il collegamento con il Grand Egyptian Museum di Giza

A precedere la Conferenza di apertura è stato il collegamento con Ahmed Ghoneim, CEO del Grand Egyptian Museum di Giza, a due giorni dall’inaugurazione ufficiale del colossale museo egiziano, prevista per sabato 1° novembre.

Turismo culturale e digitale: il dibattito europeo

“Turismo Culturale, Industria Creativa, Tecnologia Digitale: Politiche e Investimenti dell’Unione Europea” è stato il tema della conferenza inaugurale, a cura del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Tra gli interventi, Ignazio Abrignani (Osservatorio Parlamentare per il Turismo), Carlo Corazza (direttore Parlamento europeo in Italia), Margherita Chiaramont (Gesac Spa), Mark De Laurentiis (Enac), Massimo Formichella (Trenitalia), Simonetta Giordani (Associazione Civita), Enrico Martino (Unità di Missione Pnrr – Ministero del Turismo), Tullio Del Sette (Aci), Nicola Vladimiro Ciccarelli (Confindustria Alberghi), Giuseppe Scanu (Fiavet Campania Basilicata), Vittorio Messina (Assoturismo Confesercenti) e Alberico Gambino, parlamentare europeo.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il Rapporto 2025 “Turismo & Territorio: tendenze, impatti e dinamiche d’impresa”, curato da Srm – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo.

Cultura, startup e aree interne: il rilancio parte dal Cilento

Un altro momento centrale della giornata è stato l’incontro “Cilento Comunità Unesco. Innesti: tra orizzonti e visioni”, in collaborazione con l’Università di Salerno e Campus Mediterraneo, dedicato ai 30 anni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tema: il rilancio delle aree interne attraverso il patrimonio culturale e archeologico e il ruolo delle startup.

Cucina e Archeologia, identità e patrimonio

La prima giornata si è chiusa con la conferenza “Cucina e Archeologia nell’identità culturale italiana”, a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

In collegamento, Pier Luigi Petrillo, autore del dossier di candidatura, ha spiegato: “Se la cucina italiana fosse dichiarata patrimonio dell’Unesco, sarebbe la prima al mondo tout court a ricevere il riconoscimento. È un mosaico di diversità locali che si è evoluto grazie a influenze culturali molteplici, una spugna che assorbe e restituisce qualcosa di nuovo e identitario”. Ha raccontato poi di un video allegato al dossier, in cui un bambino chiede alla nonna perché ogni mattina la prima domanda sia “cosa vuoi mangiare per pranzo?”: “Quel gesto racchiude l’anima della nostra cucina – un atto d’amore, un modo di prendersi cura degli altri”.

Alla conferenza hanno partecipato anche Andrea Prete (presidente nazionale di Unioncamere), Giuseppe Roma (vicepresidente Touring Club Italiano) e Fabrizio Parrulli (comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri). Hanno concluso i lavori Patrizio Giacomo La Pietra (sottosegretario all’Agricoltura) e Gian Marco Centinaio (vicepresidente del Senato). Ha moderato Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana, la più antica rivista gastronomica al mondo, che è tra le tre comunità promotrici della candidatura.

Al termine è stato firmato un protocollo d’intesa nell’ambito del programma “FSL Formazione Scuola Lavoro” tra l’IIS “Ipsar Piranesi” e le realtà della ristorazione esperienziale del territorio – tra cui Tenuta Vannulo, La Dispensa dell’Azienda Agricola San Salvatore di Paestum e Genuini Cilento di San Mauro Cilento – che valorizzano le massaie come vere e proprie ambasciatrici della gastronomia cilentana.

Unioncamere: Investire nelle aree interne per un’Italia più equilibrata

Nel corso della riunione del Sector Group Tourism della Enterprise Europe Network, Andrea Prete, presidente di Unioncamere, ha ribadito l’impegno con il Ministero dell’Agricoltura per la definizione di una Strategia agricola nazionale per le aree interne. “L’obiettivo – ha spiegato – è duplice: valorizzare il capitale umano, naturale e culturale di questi territori e supportare oltre 1,2 milioni di imprese agricole e agroalimentari”.

I dati mostrano una crescita della diversificazione verso il turismo: nelle 124 aree di progetto, la quota di aziende agricole con agriturismi è passata dal 28,9% del 2010 al 43,7% nel 2020, mentre nel resto del Paese è ferma al 32,5%. “Nonostante le difficoltà demografiche – ha aggiunto – le aree interne esprimono una forte vitalità imprenditoriale e un potenziale turistico in crescita, con un +7% di arrivi tra il 2019 e il 2024 e una domanda sempre più attenta alla sostenibilità. Investire in questi territori significa scommettere su un’Italia che cresce in modo equilibrato e inclusivo”.

Tra i progetti citati, Mirabilia, che connette produzioni locali, patrimonio culturale e turismo. “Il potenziale è enorme – ha concluso Prete –: il target di utenza di queste aree ha una spesa turistica complessiva stimata in 24,5 miliardi di euro, e solo un giorno di permanenza in più può generare 6 miliardi di valore aggiunto per l’economia nazionale”.