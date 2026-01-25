Dalla Carta di Amalfi al Tavolo operativo: parte ds Milano la nuova governance del turismo

Il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi è ufficialmente operativo. L’accordo è stato sottoscritto a Milano, nell’ambito del Forum Internazionale sul Turismo, dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dai sindaci dei Comuni italiani ad alta vocazione turistica aderenti alla Carta di Amalfi.

La firma segna un passaggio concreto verso una nuova governance del turismo, fondata sul coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, con l’obiettivo di governare i flussi turistici in modo sostenibile, sicuro e programmato, tutelando i territori più esposti e migliorando la qualità della vita delle comunità residenti.

I Comuni aderenti

L’accordo è stato siglato al termine del Terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal ministero del Turismo in collaborazione con Enit, dedicato al tema “Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire”.

La cerimonia si è svolta al Palazzo del Ghiaccio di Milano, alla presenza dei sindaci dei Comuni aderenti alla Carta: Amalfi, Arzachena, Atrani, Ayas, Capri, Castellabate, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ischia, Pinzolo/Madonna di Campiglio, Polignano a Mare, Pollica, Positano, Praiano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina e Volterra.

I sindaci: Il turismo va governato

“I temi portati al centro del dibattito dal nostro Summit, meno di un anno fa, sono oggi una priorità nazionale – dichiarano all’unisono i sindaci –. Il valore del turismo e il benessere delle comunità locali sono irrinunciabili e devono poter essere governati con strumenti attuali. Ringraziamo i ministri Santanchè e Piantedosi per la disponibilità a una collaborazione attiva e fattiva. La sicurezza, come ha ricordato oggi il ministro Piantedosi, è un caposaldo del turismo”.

Nel corso dell’iniziativa, Matteo Piantedosi si è rivolto direttamente ai primi cittadini: “La Carta di Amalfi è molto importante perché consente di portare questi temi nei comitati per l’ordine pubblico, con prefetti, sindaci e forze di polizia, per un’analisi concreta e calata sulle singole realtà. Amalfi non è Courmayeur, né Roccaraso”.

Un percorso avviato nel 2025

Il Protocollo fa seguito al tavolo di lavoro svoltosi a Roma nel luglio 2025 e rappresenta un nuovo avanzamento del percorso avviato con la sottoscrizione della Carta di Amalfi, avvenuta nell’aprile 2025 al termine del Summit nazionale “Destinazioni e comunità per un turismo più sostenibile”.

Il Tavolo interistituzionale, istituito presso il ministero del Turismo, avrà il compito di rafforzare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del turismo, sperimentare modelli innovativi di gestione dei flussi, anche attraverso le nuove tecnologie, migliorare sicurezza, mobilità e servizi, promuovere un turismo capace di generare benefici diffusi e duraturi e favorire il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Il Tavolo resterà aperto a nuove adesioni da parte degli enti locali che sottoscrivono la Carta di Amalfi, con l’obiettivo di diventare un modello replicabile a livello nazionale.