Dalla Fondazione Cariplo 153 milioni per le attività filantropiche

MILANO (ITALPRESS) – Un budget di oltre 153 milioni nel 2024. E’ quanto prevede Fondazione Cariplo che ha presentato a Milano le attività filantropiche che metterà in campo fino al 2027. Aree di intervento saranno ambiente, arte e cultura, servizi alla persona e ricerca scientifica. Venti milioni saranno destinati a due iniziative realizzate a livello nazionale insieme alle altre fondazioni di origine bancaria: il Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa e il Fondo Repubblica Digitale per il contrasto alla povertà digitale. Fondazione Cariplo propone una strategia di intervento che parte dal proprio ruolo nel contesto locale del suo storico territorio di riferimento alla luce però del contesto globale, che pone interrogativi su grandi temi quali le vecchie e nuove povertà e fragilità, le dinamiche demografiche e migratorie, la crisi climatica, l’occupazione.

f01/mgg/gtr