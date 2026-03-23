Dalla formazione al lavoro, oltre 100 aziende alla Federico II per il Career Day Stem

Torna giovedì 26 marzo il Career Day dedicato alle discipline Stem dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in programma dalle 9 alle 16 nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo. Un appuntamento ormai consolidato che vedrà la partecipazione di oltre 100 aziende nazionali e internazionali, pronte a incontrare laureandi e laureati in un confronto diretto orientato all’ingresso nel mondo del lavoro.

Giunto all’ottava edizione, il Careerday@SPSB è promosso dalla Commissione orientamento in uscita e placement della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e rappresenta il punto di arrivo di un percorso che accompagna gli studenti lungo tutto l’anno accademico nella costruzione del proprio profilo professionale.

Preparazione e competenze al centro

Nelle settimane precedenti all’evento, gli studenti hanno partecipato a diverse attività formative mirate. Tra queste, incontri dedicati alla presentazione efficace del proprio percorso e dei progetti personali, curati da Accenture per i dottorandi industriali, con l’obiettivo di sviluppare profili altamente specializzati capaci di contribuire a ricerca, sviluppo e innovazione aziendale.

Parallelamente, gli studenti dei corsi magistrali hanno preso parte a sessioni sulla redazione del curriculum vitae e sulla preparazione ai colloqui, organizzate in collaborazione con Adecco. A febbraio si sono inoltre svolte cinque giornate di presentazioni aziendali online, che hanno consentito di conoscere da vicino le realtà partecipanti e le competenze richieste dal mercato.

Spazio a dottorati e studenti internazionali

Durante il Career Day sono previste anche sessioni dedicate ai dottori di ricerca, che avranno la possibilità di presentare i propri progetti davanti a una giuria composta da manager aziendali, chiamati a valutarne l’efficacia comunicativa.

Non manca l’attenzione agli studenti internazionali, con momenti specifici rivolti alle aziende interessate ad ampliare il reclutamento verso profili con competenze maturate in corsi di studio erogati in lingua inglese.

Il progetto “Talenti in corso”

L’iniziativa sarà anche l’occasione per valorizzare il progetto “Talenti in corso”, percorso di mentoring aziendale che ha coinvolto laureandi e dottorandi affiancati da manager esperti, rafforzando il legame tra formazione universitaria e mondo delle imprese.

Le dichiarazioni

Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, sottolinea:

“Dal 2019 portiamo avanti il Career Day, un momento che mette al centro lo studente, con passione e con il coinvolgimento sempre crescente di un numero maggiore di imprese. Questo conferma la qualità del lavoro svolto dalla comunità della Scuola PSB”.

“Questo evento si inserisce nelle iniziative di Ateneo dedicate al placement dei giovani e offre ad aziende e professionisti un focus sulle competenze dell’Architettura, dell’Ingegneria e delle Scienze”, aggiunge.

Sulla stessa linea Antonio Bilotta, docente di Tecnica delle Costruzioni e coordinatore della Commissione orientamento in uscita e placement:

“Anche quest’anno, per gli studenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, è giunto il momento di guardare al futuro, con la consapevolezza che la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi deve affiancarsi alle solide basi tecnico-scientifiche acquisite durante il percorso universitario”.

“Ampliare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, favorendo scelte in linea con le proprie attitudini e aspirazioni, rappresenta l’obiettivo che la Commissione persegue ogni anno, e che desidero ringraziare per l’impegno e la dedizione dimostrati”, conclude.