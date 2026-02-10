Dalla Francia ai mercati globali: il vino campano protagonista alla fiera internazionale di Parigi

La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo, in programma nella capitale francese dal 9 all’11 febbraio. L’appuntamento rappresenta un passaggio chiave nella strategia regionale di promozione dei vini campani sui mercati esteri.

“La presenza della Campania a Wine Paris è un passaggio strategico del nostro piano di valorizzazione agroalimentare”, ha dichiarato da Parigi l’assessora all’agricoltura Maria Carmela Serluca. “Siamo presenti in una delle più grandi piattaforme internazionali del vino con una promozione coordinata, resa possibile anche grazie all’intervento Srg10 del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027, dedicato ai prodotti di qualità”.

Per la prima volta, la partecipazione campana vede il lavoro congiunto di un’Ati composta da tre consorzi vitivinicoli – Sannio, Vitica e Salerno – impegnati in un progetto comune di promozione sostenuto da finanziamenti europei. Alla collettiva regionale partecipano anche numerose cantine delle altre province campane, in un’azione che punta a rappresentare in modo unitario la varietà e la ricchezza del patrimonio vitivinicolo regionale.

L’iniziativa si inserisce in una fase complessa per il comparto, segnata da tensioni sui mercati internazionali, dazi e nuove restrizioni commerciali. “Il settore vitivinicolo attraversa una fase delicata – ha sottolineato Serluca – ma la Regione Campania è al fianco delle imprese con strumenti concreti: dal sostegno alla partecipazione alle fiere internazionali al dialogo costante con i consorzi attraverso la cabina di regia”.

L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare i mercati consolidati e allo stesso tempo aprire nuovi sbocchi commerciali, guardando in particolare all’Europa orientale e a Paesi extraeuropei considerati strategici, come Giappone e India.

Il percorso di promozione internazionale proseguirà nei prossimi mesi con la partecipazione ad altri appuntamenti di primo piano: la Slow Wine Fair di BolognaFiere (22-24 febbraio), ProWein a Düsseldorf (15-17 marzo) e Vinitaly a Verona, evento di riferimento per il vino italiano.