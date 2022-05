Dalla missione americana di Draghi dipende un po’ del nostro futuro

Un fine settimana sui generis, quello che completa la prima del mese. In Italia da lungo tempo i sabato e le domeniche di maggio sono dedicati a appuntamenti enogastronomici che consentono, soprattutto agli appassionati di prodotti della terra a chilometri zero, di osservare anche la natura al risveglio dal letargo invernale. Nello stesso tempo quegli agrituristi possono fare provviste nei luoghi di produzione. Dovranno fare a meno di tali occasioni di relax molti di quelli che reggono le sorti del Paese. Saranno trattenuti a Roma da incombenze, italiane e non solo, che sono sul fuoco nelle cucine dei palazzi della politica. Non è poca roba tanto che, a casa loro, sono coinvolti anche molti di quelli che, dall’alto, reggono le sorti dei loro paesi. Per qualche ora sarebbe opportuno che maggioranza e opposizione spingessero l’osservazione un pò oltre il proprio naso, comportamento finora poco adottato. È necessario farlo, se si raggiunge la convinzione che dall’attuale congiunzione decisamente negativa ci si salva solo stando uniti. Nel caso contrario, il vento di follia che sta spirando dall’inizio dell’anno, potrebbe travolgere tutti e tutto. Sarebbe un gran bene se, almeno per una volta, ritornasse in auge quanto suggerito dal concetto sottinteso dalla ragion di stato. In passato molte volte mettere in atto un comportamento del genere ha evitato che si trascendesse e si scadesse in situazioni di grave disagio. Erano le stesse tali che avrebbero finito per far si che le avversità prendessero non solo il dito, ma anche l’ intera mano di chi cercava, in ordine sparso, di contrastarle. È quanto succede all’ Apprendista Stregone nel film Fantasia di Walt Disney. Andando con ordine, si nota che la discordia tra maggioranza e opposizione è sempre latente e in attesa dell’occasione che le dia l’ opportunità di creare handicap al lavoro dell’esecutivo. In tutto ciò, il gatto Mario sta per partire per una missione dal cui esito dipenderà in maniera significativa sia l’esecuzione corretta del PNRR che delle altre manovre. Esse si renderanno necessarie per risalire la china, oltre che del dopopandemia, anche del dopoguerra. I topi che costituiscono sia la maggioranza che l’opposizione potrebbero essere presi da un’ insopprimibile quanto fuori luogo stimolo di ballare e non sarebbe assolutamente il caso che venisse soddisfatto. Si può tentare di imbastire con la mente la scaletta della sessione di lavoro di Biden, Draghi e loro collaboratori. Dopo i saluti, lunghi e calorosi perché siano ben immortalati a uso e consumo del mondo, quasi sicuramente seguirà una panoramica informale con l’espressione dei panegirici vicendevoli dei due protagonisti. Essa sarà paragonabile al comportamento dei cani quando per riconoscersi si annusano. Nel caso dei fidi amici dell’uomo, chi osserva può trarre indicazioni sull’evoluzione dell’approccio dal loro modo di scodinzolare. Nel caso dei due capi di stato ciò non sarà possibile e bisognerà attendere la fine dei lavori, quando sarà fornito ai mezzi dell’informazione il documento ufficiale dei risultati. Ciò avverrà dopo che chi è addetto a questo lavoro avrà preparato il testo del comunicato compilato avendo prima pesato con la bilancia di precisione ogni singola parola. Sicuramente tutti gli argomenti che saranno stati passati al vaglio avranno tra le loro peculiarità quella della velocità più o meno spinta, con la quale sarà necessario rendere operativi gli stessi. Il Premier senza indugio ripeterà che per l’Italia è indispensabile contenere la spesa per idrocarburi, facendo capire al padrone di casa che il prezzo che gli USA vorranno applicare al Paese, per ora solo quello del gas liquefatto, che forniranno all’ Italia dovrà essere costruito a mo’ di rimborso spese o poco più. Per quanto potrà sembrare strano, l’argomento gas sarà tra i più importanti tra quanti ne saranno affrontati a Washington. Ciò che Biden farà sarà per gli USA simile alla sottoscrizione di un’ottima polizza assicurativa contro il rischio oriente. Ben rifornendo l’ Italia e, verosimilmente la Germania e altri paesi europei, darà vita a qualcosa che ricorderà la NATO, però in versione “ombra”. Con tutto quanto si sta imbastendo tra Russia, Cina e India, rendere più forti gli alleati storici, ai quali ha buone chances di aggiungersi l’ Ucraina, metterà se non in una botte di ferro, almeno in un barile di quelli adatti a contenere il petrolio, il Campidoglio e quanto sottintende. Gli Atlantici di questi tempi, che partiti da Roma sorvoleranno l’oceano durante la notte americana, arriveranno a Washington martedì mattina. Saranno così in tempo utile per avere disponibile l’intera giornata lavorativa. In periodi di ristrettezza, il tempo diventa ancora più prezioso e quindi sarebbe inopportuno sprecarlo. Non volendo assolutamente mischiare il sacro con il profano, sembra che l’espressione “il tempo è denaro” sia l’interpretazione laica di un concetto formulato da Sant’ Agostino. Il santo d’Ippona, tra i primi religiosi a affrontare il problema del costo del denaro, lo giustificò, arrampicandosi un pò sugli specchi, affermando che gli interessi dovevano essere considerati come il prezzo del tempo per cui l’uomo ha la disponibilità di una determinata quantità dello stesso. Con tutto il rispetto per quel santo che si sarebbe in seguito espresso ben più chiaramente su argomenti di sua competenza specifica, resta valido il vecchio assunto rustico ” l’arte con l’arte e il lupo con le pecore” espresso in altre parole ” sergente e moschettiere, a ognuno il suo mestiere.”