Dalla Muraglia al Vesuvio, sabato 11 novembre al Pan il finissage della mostra di Nicola Rivelli

Al Pan, il Palazzo delle Arti du Napoli in via dei Mille, l’11 novembre alle ore 18 si svolgerà il Finissage dell’acclamatissima mostra “Dalla Muraglia al Vesuvio” di Nicola Rivelli, iniziata il 27 luglio e prorogata a grande richiesta – per il grande successo di pubblico e di critica – da fine agosto a settembre, poi a ottobre per chiudersi adesso a metà novembre.

Si tratta di una personale – una sorta di “Made in China napoletano” – caratterizzata dalle opere più significative della produzione artistica di Rivelli (come quella di sculture in ceramica); nata in collaborazione con gli assessorati all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli l’esposizione – che sviluppa in sintesi il percorso artistico del Maestro partenopeo ricco di suggestioni classiche come postmoderne (sia nella tecnica esecutiva che nei materiali utilizzati) – è suddivisa in cinque diverse mostre dislocate sull’intero primo piano del Pan. Si passa così dalla Collezione -“Ville Lumiere” ( ovvero i suoi celebri “Cosmic Bullets”, 50 sculture presentate nella nuova veste di oggetti di design) a “Napoli Regina” 55 tele raffiguranti il paesaggio contemporaneo napoletano, per proseguire con ”Sulla via del corallo” sculture ricche di simbologie partenopee, nate in collaborazione con il maestro del corallo Enzo Liverino di Torre del Greco, per finire con “Kamasutra fluido” 12 stilizzate figure antropomorfe colte durante l’amplesso e “Faciem artifici” una serie di busti marmorei di grandi artisti molti dei quali mai rappresentati in un busto.