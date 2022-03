Dalla passione per il Napoli alla bontà degli hamburger: Torre Birraia a Torre Annunziata

di Raffaele De Santis

Locale: Torre Birraia

Tipologia: Pub, Birreria, Sportbar

Indirizzo: Corso Umberto I, 3, 80058, Torre Annunziata

Telefono: 081 1877 7642

Prezzo: €€

Torre Birraia nasce 14 anni fa dalla volontà del proprietario Reibaldi, grandissimo tifoso del Napoli, di unire la tradizione partenopea ai sempre più amati panini gourmet. Il locale prende dunque piede come “sportbar”, permettendo agli appassionati di godere delle partite della squadra azzurra in calorosa compagnia, accompagnati da tanta birra e deliziosi panini! Una combinazione decisamente vincente, grazie alla simpatia del personale ed alla carne prodotta stesso dal locale.

Ampissima la selezione di birre, ben note agli avventori grazie alla formula All You Can Beer programmata ogni giovedì a 15 euro, così come la scelta di antipasti e panini. I crocchè attirano subito l’attenzione, la panatura è particolare e speziata e conquisterà senza difficoltà qualsiasi palato, come anche le montanarine, davvero soffici e leggere. Il menù, già di per sé ampio, viene aggiornato mensilmente con l’aggiunta di un panino, il vero punto forte del posto.

Ai fritti segue inevitabilmente un panino a scelta. Il bun selezionato dal locale è una brioche molto soffice, e viene marchiato dal simbolo di Torre Birraia, prima di essere farcito da deliziose combinazioni diverse. Dall’Angus accompagnato da provola e funghi all’Hamburger di maialino nero con friarielli: è difficile decidere con quali ingredienti proseguire il pasto da Torre Birraia. La varietà e la qualità dei prodotti utilizzati offrono una gustosa esperienza a tutti, che ben si conclude con gli immancabili dolci.

Torre Birraia non è semplicemente un luogo dove tanti cuori si radunano per condividere la propria passione, ma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della birra e del panino, creati senza rinunciare al sapore della tradizione partenopea, che ha portato il locale fino alla finale della Burgerbattle grazie al panino “Zio Bud”. Nonostante la certificata qualità dei prodotti, il prezzo è davvero buono!

“Dagli Occhi di un Foodblogger” nasce dalla collaborazione tra un foodblogger emergente, Fabrizio Liberati, ed il pubblicista Raffaele De Santis. con l’obiettivo di raccontare le idee e le attività dei locali che esaltano la nostra Napoli!

Se l’articolo vi ha incuriositi, potete seguire Torre Birraia sui profili social Facebook ed Instagram!