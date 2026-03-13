Dalla passione per la finanza all’impegno sul territorio, le nuove sfide di Filippo Liverini

Da oltre mezzo secolo la famiglia Liverini è alla guida della Mangimi Liverini Spa, azienda sannita specializzata nella produzione di mangimi destinati agli allevamenti. A guidarla oggi sono i fratelli Filippo e Michele Liverini, protagonisti di un percorso imprenditoriale che coniuga tradizione familiare, innovazione e attenzione al territorio.

L’azienda produce mangimi definiti sani, sicuri e sostenibili, grazie a linee specifiche pensate per le esigenze produttive degli allevatori. L’obiettivo è valorizzare una nutrizione animale bilanciata attraverso soluzioni personalizzate.

Fin dalle origini la sfida principale è stata quella di mantenere viva la passione per il lavoro, affiancandola a un processo continuo di innovazione sia nei prodotti sia nei processi produttivi.

Dalla tradizione familiare all’innovazione

La qualità delle linee produttive deriva dall’utilizzo di materie prime selezionate e da formule innovative. A questo si affianca una collaborazione strutturata con il mondo accademico, che coinvolge diversi atenei tra cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università del Sannio.

All’interno dell’azienda Filippo Liverini ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e direttore amministrativo e finanziario, mentre Michele Liverini è direttore commerciale e responsabile dello stabilimento produttivo.

A partire dagli anni Novanta i due fratelli hanno guidato le scelte strategiche che hanno portato all’espansione della produzione mangimistica, mantenendo però sia la natura familiare dell’impresa sia il forte legame con il territorio sannita.

L’impegno nelle istituzioni e nel territorio

Il legame con il territorio ha portato Filippo Liverini a ricoprire nel tempo diversi incarichi istituzionali, tra cui quello di componente del Consiglio della Camera di commercio di Benevento e di membro del Consiglio di amministrazione dell’Università del Sannio.

L’attenzione ai temi della sostenibilità rappresenta un altro tratto distintivo dell’azienda. Mangimi Liverini ha adottato processi produttivi eco-sostenibili e ha ottenuto certificazioni come ISO 9001, relativa al sistema di qualità, e ISO 14001, dedicata alla gestione ambientale. Nel 2007 è diventata inoltre il primo mangimificio in Italia a ottenere la certificazione EMAS.

L’esperienza in Confidustria

Accanto all’attività imprenditoriale, Filippo Liverini ha sviluppato nel tempo una particolare attenzione per i temi della finanza e del credito. A rafforzare questa inclinazione hanno contribuito anche alcuni incarichi nel settore, tra cui quello nel consiglio di amministrazione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento.

Attualmente Liverini è, tra gli altri ruoli, consigliere di amministrazione della società Imprenditori Sanniti Insieme Srl, componente del comitato scientifico del Premio Industria Felix e membro del collegio sindacale di Assalzoo.

L’esperienza associativa si è consolidata anche all’interno di Confindustria Benevento, dove prima ha ricoperto il ruolo di vicepresidente vicario durante la presidenza di Biagio Mataluni e successivamente quello di presidente, incarico svolto dal 2016 al febbraio 2021.

Il progetto “ Credito Amico”

“Proprio nel corso della mia esperienza di presidente di Confindustria Benevento – spiega Filippo Liverini – ho promosso il ciclo di seminari titolato “Credito Amico”, un programma di formazione e confronto articolato in incontri diretti a mettere in contatto banche, imprese e professionisti, in particolare commercialisti e consulenti”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo tra il sistema bancario e il mondo imprenditoriale, sostenendo lo sviluppo locale, la finanza sostenibile e l’accesso al credito per le imprese.

Il prossimo incontro sulla Zes Unica

“Oggi, con la presidenza di Andrea Esposito, ricopro il ruolo di vicepresidente con delega a credito, finanza agevolata e sviluppo e porto avanti il percorso avviato sul credito”, aggiunge Liverini.

In questo ambito è stato programmato un nuovo appuntamento del ciclo “Credito Amico”, previsto per il 17 marzo 2026 alle ore 16 nella sede di Confindustria Benevento, con la partecipazione di Deutsche Bank.

L’incontro sarà dedicato al tema “La Zes Unica Mezzogiorno: opportunità di sviluppo per le imprese in Campania” e avrà l’obiettivo di illustrare agli imprenditori strumenti finanziari, opportunità di finanziamento e modalità di accesso al credito utili alla crescita delle aziende.

Secondo Liverini, “Credito Amico rappresenta un’importante occasione di confronto tra imprenditori e sistema bancario, utile a sostenere la crescita delle imprese del territorio anche attraverso l’analisi e la diffusione degli strumenti incentivanti”.