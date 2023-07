Dalla pista alla strada con la Yamaha R1 GYTR Pro 25th Anniversary

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – In occasione del 25° anniversario dell’iconica R1, Yamaha, attraverso la rete dei GYTR PRO Shop, offrirà ai clienti l’opportunità unica di sperimentare le prestazioni vincenti del campionato del mondo, grazie a una serie di componenti performance Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) PRO sviluppati insieme ai programmi delle gare dei campionati del mondo Superbike e Endurance. Progettata dagli ingegneri di Yamaha Motor Research & Development Europe (YMRE) responsabili dello sviluppo della R1 WorldSBK, vincitrice del campionato del mondo, la gamma di componenti performance GYTR PRO, per la prima volta mette a disposizione dei clienti Yamaha le prestazioni del WorldSBK. La gamma di componenti performance GYTR PRO per l’R1 comprende, tra le altre cose, un telaietto posteriore ultraresistente e leggero in carbonio, progettato per alloggiare sia un serbatoio carburante modificato con un baricentro ribassato e la ECU Magneti Marelli. Le forcelle anteriori O’hlins FGR e l’ammortizzatore posteriore TTX con regolazione del precarico pneumatico offrono regolazione precisa e rapida, proprio come per le sospensioni dei i pilotiprofessionisti Yamaha.

Il forcellone rovesciato, sviluppato appositamente da Yamaha per le gare World SBK, migliora l’assetto e il grip al posteriore, i componenti frenanti Brembo offrono la massima potenza di frenata. La scocca in fibra di carbonio è ultraresistente e leggera ed è stata progettata insieme al cupolino per offrire prestazioni aerodinamiche ottimali. E’ disponibile anche sistema GYTR PRO Electronic System (GPES), un pacchetto all’avanguardia per il controllo del motore e l’acquisizione dei dati, sviluppato da YMRE nel campionato del mondo WorldSBK e in quello di Endurance della FIM. Il modulo GPES è dotato dei software elettronici più aggiornati per il pilota, come il sistema anti-impennata, il controllo in partenza, la gestione del freno motore, il controllo di trazione. Inoltre, è dotato di una configurazione di base pronta all’uso che fornisce un eccellente punto di partenza.

Creare una gamma di componenti performance unici ha richiesto anni di sviluppo ai massimi livelli, con i piloti Toprak Razgatloglu e Andrea Locatelli dello Yamaha WorldSBK, insieme al pilota collaudatore Niccolò Canepa, che hanno svolto tutti un ruolo determinante nel processo di sviluppo. L’ambasciatore Yamaha, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, ha proprio una R1 equipaggiata con una selezione di componenti performance GYTR PRO durante la presentazione del concetto GYTR PRO all’EICMA.

Per ricordare il 25° anniversario della R1, Yamaha Motor Europe ha commissionato un’esclusivaserie di 25 R1 che saranno realizzate a mano a partire dal telaio e saranno dotate dell’intera gamma di componenti performance GYTR PRO. La R1 GYTR PRO 25th Anniversary sarà assemblata esclusivamente da tecnici esperti in uno dei 25 GYTR PRO Shop in Europa e sarà disponibile per la giornata in pista con la speciale livrea celebrativa a colorare la carena in fibra di carbonio sviluppata nelle competizioni. La R1 GYTR PRO 25th Anniversary, che vanta specifi che il più possibile simili a quelle delle motoda corsa del campionato del mondo Yamaha, può essere ordinata solo online e i clienti dovranno indicare in quale GYTR Pro Shop dovrà essere preparata la moto in base alle loro specifiche esigenze.

Per essere sicuri di poter realizzare appieno l’incredibile potenziale delle loro R1 GYTR PRO 25th Anniversary, ognuno dei 25 possessori trascorrerà anche una giornata in un circuito di gara conun team di tecnici dedicati di Yamaha. Dopo la confi gurazione iniziale per la pista, i piloti potranno seguire lo stesso processo portato avanti dai team del campionato del mondo Yamahacon piloti come Toprak Razgatloglu per regolare con precisione le impostazioni della moto in base al loro stile di guida specifico. Questa combinazione di specifiche esclusive e comprovate in gara dell’edizione R1 GYTR PRO 25th Anniversary unita all’esperienza tecnica messa a disposizione dagli YAMAHA GYTR PROShop off re ai clienti Yamaha l’opportunità unica di possedere quella che è, senza dubbio, la R1 più evoluta.

“Abbiamo sviluppato la gamma di componenti performance GYTR PRO insieme ai nostri tecnici del campionato del mondo di Superbike e di quello di Endurance, per consentirci di offrire ai nostri clienti l’opportunità di sperimentare un livello di prestazioni davvero unico. In occasione del 25° anniversario della R1 abbiamo messo insieme la moto, l’intera gamma di componenti performance GYTR PRO, la conoscenza e l’esperienza dei nostri GYTR Pro Shop, per offrire una soluzione chiave per i clienti Yamaha che richiedono il meglio” dice Andrea Dosoli, Road Racing Manager, Yamaha Motor Europe. “Con l’edizione della R1 GYTR PRO 25th Anniverary i nostri clienti hanno l’opportunità di godersi una moto unica; una moto che è il più vicina possibile alle specifiche delle nostre moto dei campionati del mondo dal momento che è possibile provarla senza avere un contratto Yamaha per gareggiare nel WorldSBK o nell’EWC”. “Il lancio della gamma GYTR PRO di componenti performance è un momento di vero orgoglio per tutti in Yamaha Motor Europe. Ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti una tecnologia sviluppata in combinazione con i nostri programmi da gara del World SBK e dell’EWC. Progettata dai nostri ingegneridelle gare World SBK e testata dai nostri piloti professionisti, la gamma GYTR PRO rappresenta davvero il massimo quando si tratta di mettere a disposizione dei clienti la nostra tecnologia sviluppata per le competizioni. Il pacchetto chiavi in mano che offriamo in occasione del 25° anniversario della R1, che ho avuto il grande piacere di presentare durante la Yamaha Racing Experience al Mugello, è unico nelsuo genere. Ciascuna delle esclusive unità della R1 GYTR PRO 25th Anniversary sarà realizzata con l’intera gamma di componenti performance GYTR PRO dai tecnici esperti di uno dei nostri negozi GYTR PRO Shop, che fornirà anche supporto tecnico durante una giornata dedicata alla configurazione dellamoto in pista. Si tratta di un processo che poche persone, a parte i nostri piloti professionisti, hanno la possibilità di sperimentare” dichiara Eric de Seynes, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe.

