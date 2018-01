Dalla Puglia al Trentino, opportunità di lavoro con Garibaldi Hotels

Bari, 19 gen. (Labitalia) – Il gruppo Garibaldi Hotels, catena alberghiera con sede a Ostuni, in Puglia, che si caratterizza per l’ospitalità con hotel, residence, villaggi turistici e dimore storiche, ricerca 60 persone da inserire nella propria sede aziendale e nelle strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige. Nelle strutture i profili richiesti riguardano principalmente le aree ricevimento, ristorazione, vendita: camerieri ai piani, receptionist, chef e personale di cucina, capo ricevimento, barista, camerieri di sala e bar, animatori, tirocinanti e apprendisti, resident manager, responsabili per gli stabilimenti balneari. La società ricerca, inoltre, per la propria sede di Ostuni, 1 responsabile commerciale estero, 1 revenue manager e 1 addetto risorse umane. Per tutti i profili si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera.

“La nostra società sta crescendo rapidamente, abbiamo di recente ampliato il nostro portfolio affiancando ai villaggi turistici anche resort di alto profilo che necessitano di figure professionali specializzate e con un elevato know-how per garantire ai nostri clienti adeguati standard qualitativi. Desideriamo avvalerci di risorse motivate e con una forte passione per il mondo del turismo, elementi che consideriamo fondamentali per fare la differenza in questo settore”, dichiara Egidio Ventimiglia, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.

“Puntiamo alla destagionalizzazione del nostro prodotto alberghiero e alla presenza di hotel con apertura annuale per garantire continuità contrattuale ai nostri dipendenti e collaboratori. Un aspetto per noi strategico per fidelizzare i lavoratori e per incentivarli con percorsi formativi e di crescita professionale”, conclude Ventimiglia. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: risorseumane@garibaldihotels.it. Per ulteriori informazioni sulle strutture: www.garibaldihotels.it.