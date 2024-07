Dalla rubrica ASviS Radio-Tv Alta Sostenibilità: l’agenda europea

Si riporta di seguito il link relativo alla puntata di Radio-Tv Alta Sostenibilità, dell’8/7/24, in onda su Radio Radicale. Una trasmissione di ASviS in programma ogni lunedì dalle 12:30 alle 13:00 su Radio Radicale, salvo dirette parlamentari, e disponibile in podcast. A cura di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Monica Sozzi.

A riassumere il tutto sul sito ASviS è di Milos Skakal.

La puntata è iniziata con un’analisi di Andrea Bonicatti, della Segreteria generale dell’ASviS, che ha descritto il contesto politico in seguito agli ultimi sviluppi a Bruxelles. “Ci troviamo in una situazione di continui cambiamenti. Intanto a livello europeo, dal punto di vista della sostenibilità ma anche della governance dell’Unione siamo nel secondo tempo dopo le elezioni. I capi di governo hanno deciso le nomine apicali, la conferma di Ursula von der Leyen come presidente della commissione europea, l’Alto rappresentante e il presidente del Consiglio europeo. Però ci sono ancora molti elementi da chiarire. I gruppi parlamentari europei devono ancora finire la costituzione, hanno fino al 15 luglio, e poi il nuovo Parlamento, dopo essersi insediato, a partire dal 19 luglio, dovrà cominciare a votare, a parte per la propria leadership, anche per confermare l’elezione di Ursula von der Leyen”.

Ha poi preso la parola Filippo Giuffrida, direttore di RadioCom.tv, per descrivere gli ultimi avvenimenti nell’Europarlamento. “Siamo in pieno periodo di ‘transumanza’, come avete visto negli ultimi giorni. Tra poche ore ci sarà il punto stampa del nuovo gruppo dei Patrioti, questa mattina si riunisce Identità e democrazia per vedere se il gruppo sparisce oppure no, e abbiamo una serie di movimenti in corso. Ovviamente i risultati di questi movimenti determineranno una serie di priorità. C’è forse una terza data da tenere presente che è quella di ottobre, dove una volta che si saranno costituiti tutti gli organi del Parlamento europeo si deciderà il calendario dei dossier che il Parlamento ha ereditato dalla legislatura scorsa”.

Antonia Carparelli, docente dell’Università Lumsa, ha esposto una prima riflessione sulle elezioni francesi. “È un risultato che ha fatto ricredere sulle accuse fatte a Macron di essere avventato. È stato evidentemente un grande giocatore di poker, ed è riuscito in questa sua scommessa. E soprattutto credo che avrà un bisogno disperato dell’Europa. Fin dal suo primo mandato presidenziale, Macron ha lanciato dei messaggi fortissimi all’Europa, che però non sono stati sufficientemente raccolti. La Germania, prima con Merkel e poi con Scholz, non ha dato la sponda di cui Macron aveva bisogno per mettere al sicuro la Francia, le sue istanze di europeizzazione e di integrazione aggiuntiva”.

Rossella Muroni, presidente di Nuove Ri-generazioni, ha poi dichiarato: “A un certo punto abbiamo temuto di non avere una continuità con le politiche della scorsa legislatura europea, visto i risultati che si configuravano. Ma esiste ora una continuità che purtroppo è scattata come reazione a una paura di uno spostamento a destra, e quindi anche sul fronte di quelli che maggiormente sono lontani dai temi dell’Agenda 2030. I dossier europei, dall’auto elettrica fino alle case green, hanno visto un’opposizione e una trasversalità delle posizioni delle destre in Europa contro questi provvedimenti. In generale sono quelli che hanno rallentato e anche ostacolato questa identità europea basata sul Green deal. Devo dire che in particolare Ursula von der Leyen, ma un po’ tutte le forze politiche del centro-sinistra, quando hanno visto che su questi temi c’era un sentimento popolare che cresceva in opposizione, non hanno fatto tantissimo, né per difenderlo, né per spiegarlo meglio”.

