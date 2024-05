Dalla rubrica “Notizie dal mondo ASviS”, concorso Mim-ASviS: i vincitori della quinta edizione

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS del 17/5/24.

La promozione di una cultura della sostenibilità passa per le scuole di ogni ordine e grado, coinvolti migliaia di studenti sui temi dell’Agenda 2030. La cerimonia al Festival dello Sviluppo Sostenibile, insieme a tante altre.

Sono oltre 150 gli elaborati sullo sviluppo sostenibile presentati dalle alunne e dagli alunni delle scuole che hanno deciso di partecipare al concorso “Facciamo 17 Goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile”, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) insieme al Ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa rinnovato a luglio scorso.

Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa si è rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, con l’obiettivo di diffondere le tematiche contenute nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere riflessioni nelle comunità educative intorno ai seguenti temi: pace, giustizia e diritti; diseguaglianze; migrazioni; cambiamenti climatici. La cerimonia di premiazione si tiene a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni e in diretta streaming, il 17 maggio, con l’evento “Facciamo 17 Goal con Scuola attiva. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile” nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS.

Dalla progettazione, costruzione e cura del giardino scolastico – progetto “Il mio giardino” degli alunni dell’Istituto comprensivo statale Giovanni Pascoli di Portogruaro (VE) – a elaborati visivi come il video “Le stelle nel nostro cammino – Storie di donne e della loro ordinaria straordinarietà” incentrato sul Goal 5 “Parità di genere” prodotto dall’istituto comprensivo G. Barone di Baranello (CB). O ancora, l’Iiss E. Majorana di Chimisso Termoli (CB) ha progettato e realizzato una comunità energetica per la comunità di Termoli – titolo dell’elaborato: “Cer Termoli – comunità energetiche”. L’Isis Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d’Isonzo (GO) si è invece concentrato sul Goal 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, attraverso l’elaborato “Preziosità d’acqua”, per conoscere in modo interdisciplinare il biotipo di Schiavetti che ha permesso ai ragazzi di analizzare e vedere attraverso occhi nuovi un ecosistema di un’area umida di risorgiva, per capirne l’importanza nel contrasto ai cambiamenti climatici, nella preziosità della sua biodiversità e nella storia del territorio.

Questi sono solo alcuni degli elaborati vincitori del primo premio, di seguito è possibile consultare la lista completa.

L’elenco dei vincitori

Modalità A (realizzazione del prodotto di un’esperienza educativo-didattica accompagnata da una Unità didattica di apprendimento esplicativa)

Scuola dell’Infanzia:

Scuola Materna con Nido aggregato San Giovanni Bosco, Castenedolo (BS) – Titolo dell’elaborato: “Vietato non…”. Ic Grosio Grosotto Sondalo, Scuola dell’infanzia Mazzo di Valtellina, Mazzo di Valtellina (SO) – Titolo dell’elaborato: “Albero, raccontami chi sei”. Ic Ardea, Scuola dell’infanzia, Ardea (RM) – Titolo dell’elaborato: “Orto che… Arte”.

Scuola Primaria:

Ic G. Barone, Baranello (CB) – Titolo dell’elaborato: “Le stelle nel nostro cammino – Storie di donne e della loro ordinaria straordinarietà”. Ic Sofia Stevens, Gallipoli (LE). – Titolo dell’elaborato: “Il territorio racconta le meraviglie della biodiversità”. Ic Te5 Villa Vomano-Basciano, Teramo (TE) – Titolo dell’elaborato: “Cittadini per un mondo sostenibile”.

Scuola Secondaria di primo grado:

Ic Rita Levi-Montalcini, La Spezia (SP) – Titolo dell’elaborato: “Il Cambiamente: quaderno di buone pratiche”. Ic Terranova di Sibari – Titolo dell’elaborato: “Rimozione del rifiuto spiaggiato per tutelare la foce del Crati”. Ic Falcone – Borsellino, Pietramelara (CE) – Titolo dell’elaborato: “L’acqua: alla riscoperta del tesoro del nostro sottosuolo”.

Scuola Secondaria di secondo grado:

Isis Brignoli – Einaudi – Marconi, Gradisca d’Isonzo (GO) – Titolo dell’elaborato: “Preziosità d’acqua”. Iis J.F. Kennedy, Monselice (PD) – Titolo dell’elaborato: “Un solo mondo, un solo futuro: there is no plan B because there is no planet B”. Istituto tecnico Galileo Galilei, Arzignano (VI) – Titolo dell’elaborato: “I cambiamenti climatici al Galilei”.

Cpia:

Cpia Agrigento – Titolo dell’elaborato: “DirittiAMO” Cpia 2 metropolitano di Bologna Eduard C. Lindeman, Bologna (BO) – Titolo dell’elaborato: “Identities, quali stereotipi? Parità di genere per educare alla pluralità contro gli stereotipi culturali: esperienze di scena contro i pregiudizi dell’algoritmo per comprendere la società fuori dallo sguardo codificato”. Cpia 4 Milano, Legnano/Milano (MI) – Titolo dell’elaborato: “The time is now”.

Modalità B (realizzazione di un possibile modello sostenibile di scuola e del fare scuola attuato nell’ambito di una o più dimensioni della sostenibilità)

Scuola Primaria:

Ic Giovanni Pascoli, Portogruaro (VE) – Titolo dell’elaborato: “Il mio giardino”.

Scuola Secondaria di primo grado:

Ic Valdilana – Pettinengo, Mosso (Biella) – Titolo dell’elaborato: “Classi a cielo aperto”.

A parità di posizione con

Ics Di Guardo-Quasimodo, Catania (CT) – Titolo dell’elaborato: “I nostri 17 Goals”.

Scuola Secondaria di secondo grado:

Iiss E. Majorana, Termoli (CB) – Titolo dell’elaborato: “Cer Termoli – comunità energetiche”.

A parità di posizione con

Itet Aldo Capitini, Perugia (PG) – Titolo dell’elaborato: “Nuova mentalità, nuova disciplina”

Le premiazioni al Festival non finiscono qui!

Durante l’evento “Facciamo 17 Goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile” non saranno premiati solo gli elaborati del concorso Mim-ASviS, ma anche le scuole vincitrici di “Scuola attiva”, un percorso di promozione dell’attività sportiva tra gli alunni organizzato da Sport e salute e Mim, in collaborazione con il ministro per lo Sport e i giovani tramite il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

E il Festival dello Sviluppo Sostenibile prevede anche tanti altri premi e cerimonie, riepilogati di seguito.