Dalla rubrica Radio-Tv Alta Sostenibilità, partiti europei a confronto: l’analisi ASviS

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS dell’ultima puntata prima delle elezioni europee di Radio-Tv Alta Sostenibilità.

La puntata è stato un momento di confronto per discutere della prossima tornata elettorale europea. Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore, ha dato il via al dibattito riportando il contesto della Gran Bretagna, che “si è pentita della sua uscita dall’Unione europea, visto che il 60% dei suoi cittadini vorrebbero un ripensamento della Brexit”.

È poi intervenuto Ferruccio De Bortoli, che ha ribadito che i programmi dei partiti che si presentano “riflettono la paura di perdere voti piuttosto che quella di conquistarne altri”. “Sulla sostenibilità”, ha affermato De Bortoli, “c’è un sostanziale passo indietro. Chi ha votato per il Green deal, ha poi ritrattato le sue posizioni”.

Maria Cuffaro ha parlato invece dei rischi che potrebbe correre l’Europa con un rafforzamento dei partiti di estrema destra. “Il paradosso delle elezioni europee è che si vota per posizioni interne, in Italia ma anche negli altri Paesi. In Francia è quasi un referendum su Macron, e abbiamo una grande affermazione di Le Pen, data a oltre il 30%. In Germania abbiamo il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland che ha subìto una battuta di arresto ma rimane forte tra i giovani”.

Di questo si è discusso ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 3 giugno alle 12.30, su Radio radicale e disponibile in podcast. Ospiti: Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore; Ferruccio De Bortoli, giornalista, presidente di Fondazione Corriere della Sera, per cui scrive, e presidente della casa editrice Longanesi, già direttore il Corriere della Sera e il Sole-24 Ore; Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice televisiva e corrispondente Rai. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.