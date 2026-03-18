Dalla startup alla bottega 4.0, con Dario Crisci Shoes al Vomero debutta il primo Soft Clubbing a Napoli

Ci sono progetti che nascono come intuizioni e trovano compimento quando incontrano un luogo, una comunità e una visione imprenditoriale chiara. È il caso di Dario Crisci, creativo e imprenditore del comparto calzaturiero, che inaugura al Vomero una nuova bottega contemporanea, sintesi tra tradizione manifatturiera e innovazione.

Dopo una fase di sperimentazione, il percorso evolve nella Bottega Art & Innovation, spazio che rimette al centro il valore del “fare” e del recupero. Qui la produzione su misura, la personalizzazione e la rigenerazione di calzature e accessori in pelle diventano leva per ripensare il ruolo dell’artigianato nel retail contemporaneo. Un modello che si avvicina alla definizione di bottega artigianale 4.0, capace di integrare saperi storici e strumenti attuali.

Non solo laboratorio, dunque, ma luogo aperto alla città, pensato per generare relazioni oltre il prodotto.

Il Soft Clubbing: un format inedito per la città

In occasione dell’apertura, lo spazio ospita un format nuovo per il contesto cittadino: il Soft Clubbing, che prende forma nell’evento “Il Ballo Senza Sballo”, in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 18 in via Giovanni Merliani 100.

L’idea è semplice e, al tempo stesso, innovativa: riportare la musica e la socialità del clubbing in una dimensione più accessibile e sostenibile. Si balla di giorno, senza eccessi, in un contesto che valorizza l’incontro e la qualità delle relazioni.

In consolle e nella community che accompagnerà l’evento: Marco Romagnoli, storico DJ, Mixed by Erri (Fratelli Frattasio), Barbara Petrillo, Gigio Rosa, Antonio Prigiobbo e Stefano Bouché, figure legate al percorso umano e professionale di Crisci.

Il Soft Clubbing si inserisce in una tendenza emergente anche in Italia, intercettando le abitudini delle nuove generazioni e, allo stesso tempo, una domanda più ampia di spazi urbani alternativi, capaci di coniugare intrattenimento e consapevolezza.

Tradizione calzaturiera e visione contemporanea

Crisci porta in dote oltre 30 anni di esperienza nel settore, maturata anche attraverso collaborazioni con realtà internazionali. Una storia familiare che attraversa tre generazioni e che oggi trova una nuova espressione imprenditoriale.

Il progetto si sviluppa anche grazie al supporto di Stefano Bouché & Partners, e si inserisce in una rete di relazioni che contribuisce a rafforzare l’ecosistema creativo locale.

Accanto a questo, il contributo di realtà come Iglè Design, impegnata nella sperimentazione tra artigianato e design, con applicazioni che guardano anche all’utilizzo di tecnologie come la stampa 3D a cura di Federico Leone in un’ottica di innovazione dei materiali e delle forme.

Uno spazio che diventa comunità

La bottega di Dario Crisci si propone come un modello ibrido:non solo punto vendita, ma spazio di connessione tra artigianato, cultura urbana e comunità creativa.

Un luogo in cui il prodotto è punto di partenza e non di arrivo, e dove l’esperienza assume un ruolo centrale nel rapporto con il pubblico.

In un contesto come quello napoletano, segnato da una forte tradizione manifatturiera e da una crescente attenzione all’innovazione, iniziative di questo tipo rappresentano segnali interessanti di evoluzione del retail e delle dinamiche urbane.