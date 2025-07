Dalla teoria alla pratica non intercorre solo un passo

La prima in classifica informa la popolazione che gli euro in corso di imminente accredito da parte della UE nelle casse dello Stato, 18 miliardi, tale il valore della settima rata del PNRR, evidenzia che il Paese è al terzo posto, dopo Germania e Francia, nell”utilizzazione di quella misura comunitaria. Per solo ricordo va aggiunto che entro il 2026 i lavori finanziati con quella provvidenza dovranno essere ultimati, pena la restituzione alle casse comunitarie dell’ intero importo già ricevuto. La seconda comunicazione, anch’essa di forte valenza, peraltro multiforme, proviene dall’ ABI, l’Associazione Bancaria Italiana. L’ Ufficio Studi della stessa ha diramato il risultato di un monitoraggio compiuto sul patrimonio dei soggetti comunitari, da cui traspare che quello stesso, nel 2024, è cresciuto, rispetto all’anno precedente, di poco meno del 5%. Dato che rende ancora più interessante per gli italiani quel rapporto dell’ ABI è che il Paese detiene circa il 17% dell’importo totale, piazzandosi terzo dopo Germania e Francia. Probabilmente si dà per scontata e pertanto è poco citata, un’ affermazione che gli economisti classici misero in risalto e in seguito non sono mai stati smentiti, almeno fino a oggi. È quella che, nella costruzione di un modello socio economico teorico, non va mai omesso di ricordare che tra le premesse c’è anche il presupposto che il risparmio totale di un sistema economico eguagli il totale degli investimenti. Tutto ciò farebbe pensare che, essendo il risparmio degli italiani di grandi proporzioni, avendo quegli stessi continuato a risparmiare durante la pandemia e gli altri disagi di vario genere, tra essi le guerre più che mai scatenate, la notizia dell’imminente accredito della rata del PNNR potrebbe stimolare qualcosa di positivo sia in testa degli attuatori di quel piano, sia in quella dei risparmiatori appena citati.

In effetti sarebbe simile alla scoperta dell’ acqua calda la risoluzione dei vari gestori, pubblici e privati, dei risparmi degli italiani, cioè compulsare quegli stessi verso forme di investimento finalizzate a creare il complemento a cento di quanto finanziato in parte dal PNNR. C’è una considerazione che frena pro tempore la cascata di risate che probabilmente sommergerà le ipotesi appena accennate. Negli USA operazioni del genere sono consuete, così come in altri paesi. In essi la cultura finanziaria non ha lo stesso punto centrale di quella al di sotto delle Alpi, cioè prevalentemente speculativo

La tendenza alla capitalizzazione della rendita di un titolo è più o meno forte nella parte del mondo più dipendente dalla cultura anglosassone . Non ci sarebbe da aspettarsi un’ immediato posizionamento di tale nuova strada, sia chiaro. Tenendo presente a orario.continuato che, a tal riguardo,i lavoratori dei campi sogliono dire che “se mai si comincia, mai si finirà”

Gli allevatori di bestiame aggiungono:”chi ben comincia, é a metá dell’opera”. Fin qui parole, da domani ai fatti. Almeno è questo l’augurio.