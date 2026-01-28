Dalle fondazioni “Con il Sud” e Cdp 2,5 mln per ridare vita ai beni confiscati ai clan

Tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso sette progetti di valorizzazione selezionati dalla Fondazione con il Sud grazie al nuovo regolamento sui beni confiscati promosso nel 2025.

La modalità erogativa “a sportello” è rivolta agli enti di terzo settore e punta a valorizzare i beni con iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo. Quattro dei progetti selezionati saranno cofinanziati al 50% dalla Fondazione Cdp, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ha messo a disposizione 750 mila euro.

La cifra si aggiunge all’erogazione di 1 milione e 900 mila euro della Fondazione con il Sud, raggiungendo un importo complessivo di 2 milioni e 650 mila euro. Sono 57 le organizzazioni coinvolte nei partenariati tra enti di terzo settore, istituzioni, scuole, università, consorzi privati e imprese.

Progetti triennali e opportunità di lavoro

I progetti avranno durata triennale: due saranno avviati in Campania, due in Sicilia, uno in Calabria, uno in Sardegna e uno in Puglia.

I beni diventeranno presidi di legalità e di inclusione sociale e lavorativa per persone con fragilità. Grazie ai singoli interventi, verranno attivati 54 tirocini e garantiti, entro il termine del progetto, 32 inserimenti lavorativi.

Il regolamento “a sportello” è rivolto agli enti che per la prima volta affrontano un percorso di impegno civile in rete, valorizzando beni confiscati non già finanziati dalla Fondazione, attraverso iniziative sostenibili e capaci di favorire lo sviluppo e la riappropriazione del bene da parte della comunità di riferimento.

Cofinanziamenti e progetti simbolo

I quattro progetti cofinanziati insieme alla Fondazione CDP prevedono:

uno spazio multifunzionale in provincia di Lecce per 100 giovani NEET e persone vulnerabili, con formazione e startup sociale;

la produzione di funghi in serra in provincia di Caserta, con inserimento socio-lavorativo per otto persone;

un servizio socio-sanitario residenziale in provincia di Sassari per favorire l’autonomia di 72 persone disabili;

l’inclusione socio-lavorativa di 40 persone con fragilità, quattro delle quali assunte in una sartoria sociale a Siracusa.

Gli altri tre progetti, finanziati interamente dalla Fondazione con il Sud, prevedono:

un bistrot e uno spazio di coworking in provincia di Napoli per 5 giovani, diventando polo di aggregazione e presidio di legalità;

un info-point turistico in provincia di Agrigento con alloggio e inserimento socio-lavorativo di 14 donne vittime di violenza;

un centro di aggregazione nel centro storico di Reggio Calabria, con percorsi formativi e imprenditorialità sociale rivolti a giovani con fragilità economiche in ambito edile e della ristorazione.

Il percorso “a sportello” e la replicabilità

Il regolamento verrà replicato nel 2026, con due fasi di selezione: la prima per la presentazione dell’idea progettuale e verifica dei requisiti, la seconda per lo sviluppo del progetto esecutivo, comprensivo di piano di attività e costi, indicatori di risultato e impatto, e piano di sostenibilità.

Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud, dichiara: “Il regolamento in due step ci permette di essere ancora più al fianco delle organizzazioni nella definizione delle idee progettuali e di intercettare enti con cui non abbiamo mai collaborato. I sette progetti selezionati puntano a creare opportunità inclusive e occupazionali in luoghi simbolo di legalità restituiti alla collettività. È una piccola goccia in un Sud afflitto dall’assenza di servizi e dallo spopolamento, ma un tassello in un percorso di oltre 20 anni con più di 100 beni confiscati valorizzati. Fondamentale la collaborazione con Fondazione CDP, che ha cofinanziato quattro progetti”.

Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione CDP, aggiunge: “Restituire alla comunità i beni confiscati significa trasformare luoghi segnati dall’illegalità in presidi di cittadinanza e sviluppo condiviso. Sosteniamo percorsi di formazione, impresa sociale e servizi di prossimità capaci di generare valore duraturo. Dal Mezzogiorno arriva un messaggio chiaro: la legalità può diventare motore di sviluppo e rafforzare il senso di appartenenza. Quando istituzioni, terzo settore e imprese collaborano, i beni tornano a essere case aperte, luoghi di cultura e inclusione, opportunità per giovani e persone fragili”.