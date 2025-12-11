Dalle luci di Natale alle stelle: a Città della Scienza un weekend spaziale

Il 13 e 14 dicembre Città della Scienza anticipa le celebrazioni della Giornata Nazionale dello Spazio con due giornate dedicate all’esplorazione dell’Universo. Nell’ambito della rassegna “La Scienza illumina il tuo Natale”, il museo di Bagnoli presenta “Un weekend spaziale”, un doppio appuntamento che unisce festa, ricerca e divulgazione.

Laboratori, esperimenti e il cielo visto da vicino

Il programma, costruito attorno alle attività del progetto Esero Italia, sostenuto da Asi ed Esa, trasforma la curiosità per il cielo in un’esperienza educativa. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni, seguiranno la narrazione poetica di “Ascolteremo la storia di una stella”, realizzata in collaborazione con Giotto, colore ufficiale delle attività educational del museo: un viaggio dalla nascita di un astro alla sua vita nel firmamento, chiuso da un laboratorio creativo dedicato alla costruzione della propria costellazione.

Per ragazzi e adulti la sfida diventa strategica con “Cosmo Hunters”, il gioco di carte scientifico ideato dall’Inaf che porta i partecipanti a esplorare le diverse bande dello spettro elettromagnetico alla ricerca degli oggetti celesti più rari.

L’osservazione del Sole e la mostra delle meridiane

Il momento più suggestivo è atteso per la mattina di domenica 14 dicembre: se il meteo concede, il piazzale del Planetario ospiterà l’osservazione del Sole al telescopio, a cura dell’Unione astrofili napoletani. L’iniziativa sarà accompagnata da una mostra di orologi solari e meridiane, un’occasione per capire come la luce abbia guidato la misurazione del tempo fin dall’antichità.

A completare il weekend ci sarà lo show “Giochi di luce”, uno spettacolo che racconta proprietà, limiti e illusioni della luce attraverso esperimenti dinamici e dimostrazioni dal vivo.

Verso la Giornata Nazionale dello Spazio

Il fine settimana fa da preludio alla ricorrenza del 16 dicembre, data dedicata all’eccellenza italiana nel settore aerospaziale. Per l’occasione Città della Scienza ospiterà approfondimenti sul programma Alcor dell’Asi e sulle tecnologie nanosatellitari, con la partecipazione di esperti come il tecnologo Angelo Zinzi, per raccontare come l’Italia continui a guardare allo spazio con ambizione e competenza.