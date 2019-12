Dalle posata agli addobbi, il Natale 2019 è plastic free

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Manca meno di un mese a Natale e molti italiani sono già alle prese con i preparativi per celebrare la ricorrenza. Secondo quanto emerge dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, per ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento prodotto durante le festività l’82% degli italiani ha intenzione di adottare comportamenti ecosostenibili. Insomma, dai regali, agli addobbi per l’albero, fino al menù del cenone, quest’anno il Natale sarà più che mai green.

Che sia l’effetto Greta o le sempre più evidenti conseguenze legate ai cambiamenti climatici, gli italiani sono intenzionati a fare qualcosa di concreto per il pianeta; a partire dagli oltre 23,5 milioni (65%) che opteranno per un Natale plastic free bandendo dalla tavola posate e piatti monouso in favore delle normali stoviglie in ceramica. Meno sprechi alimentari per quasi 22 milioni di italiani (61%), che ridurranno la quantità di cibo del cenone e riutilizzeranno eventuali avanzi per i giorni successivi.

Per il 2019 rientra nelle buone abitudini di riciclo anche la carta da regalo: il 46,7% degli intervistati ha dichiarato di volerne ridurre l’uso e, per questo, riutilizzerà quella dello scorso anno. Sono invece almeno 25,8 milioni coloro che ridurranno il consumo di energia legato alle luminarie, suddivisi tra coloro che useranno solo lampadine a led (43,8%), quelli che ridurranno il numero di luci natalizie (27,2%) e quelli che, più drasticamente, non useranno alcuna illuminazione particolare (18,9%).

In tema di addobbi, quasi 1 italiano su 4 abbellirà il proprio albero con materiale riciclato e decorazioni fatte in casa (22,7%). E se da un lato sono quasi 10 milioni gli italiani che sceglieranno di regalare un prodotto ecosostenibile (27,3%), dall’altro poco meno di 5 milioni (13,5%) hanno dichiarato che proprio per salvaguardare l’ambiente si impegneranno a non fare alcun regalo.

Quello a cui gli italiani sembrano non riuscire proprio a rinunciare è invece l’albero di Natale finto; solo il 12,6% degli intervistati ha dichiarato che quest’anno adotterà un albero vero da ripiantare dopo le festività. Il trend del Natale 2019, quindi, potrebbe davvero essere l’ecosostenibilità: tra chi “crede sia importante contribuire alla salvaguardia dell’ambiente” (77,5%) e chi, invece, “adotterà comportamenti green solo per risparmiare” (40,8%), i buoni propositi degli italiani per queste festività sono tanti.