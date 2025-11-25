Dalle Regionali ancora segnali non confortanti: elettori in stato confusionale

La tornata elettorale appena conclusa, volta rinnovare i consigli regionali di Veneto, Campania e Puglia, ha per certo di massima cofermato le alleanze tra i partiti e altrettanto è successo per i programmi che gli stessi hanno dichiarato di voler attuare, qualora fossero stati eletti. Ebbene, tutti o almeno buona parte di essi, hanno eseguito una operazione di revisione ineccepibile, quasi un maquillage, di quanto dichiarato in diverse occasioni di incontro, ufficiali e non. Di massima il filo conduttore degli stessi è stato lasciato invariato rispetto al medesimo contenuto di quello proposto in precedenza, salvo a essere pesantemente farciti con altri termini dalla cervellotica cartteristica di essere polivalenti. In sintesi, quegli stessi, pronunciandoli sic et simpliciter, possono assumere significati completamente distorti rispetto a quelli da cui derivano, seppure alla lontana. È successo di conseguenza che una condizione che, in un passato non remoto, era giá ben nota, avendo preso piede fin dalla nascita della Repubblica con il nome di clientelismo o, ancora più espressivo, disponibilità a privarsi di ogni libertà, pur di ottenere il “favore che era stato loro promesso”, in cambio di voti. Nella maggior parte dei casi, si tratta del “fatidico” posto fisso. Quindi persone se non paragonabili alle Anime Morte di Gogol, ben vicine all’esserlo. Ergo, se si parla di produttività scesa a livelli molto bassi, è difficile credere che uno dei componenti della produzione, il lavoro, possa ritornare se non al livello raggiunto durante il “Miracolo Economico”, a uno alto quanto occorre per ben combinarsi con lo stock di capitale già disponibile o pronto a esserlo. Sensa però andare oltre, altrimenti interviene addirittura l’inverso della crescita: sembra assurdo ma è cosi ! In definitiva, il messaggio che sarebbe dovuto arrivare a farsi strada tra gli italiani, è che è giunto il momento di rimboccarsi le mani. Esso ancora non ha imboccato il sentiero giusto.

Quel che è peggio è l’assoluta caparbietà delle sigle sindacali a collaborare fattivamente, tanto con il governo centrale, quanto con quelli regionali. Intanto manca un mese a Natale, data generalmente strategica perchè si possano compiere opere di bene: non se ne intravede nemmeno l’ombra.