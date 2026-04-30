Dalle teorie ai modelli: un viaggio attraverso le discipline scientifiche

di Salvatore Vicedomini

Che i risultati delle scoperte scientifiche e delle innovazioni tecnologiche siano tra i principali fattori che determinano un significativo miglioramento della qualità della vita delle persone è un dato di fatto, ormai più che consolidato. Ragion per cui la scienza dovrebbe essere considerata parte della nostra cultura comune, non rimanere a disposizione di pochi ma, essere largamente divulgata e messa a disposizione per tutta la popolazione. Affinché si possa realizzare una società che abbia una cultura condivisa è importantissimo avvicinare tutti alla conoscenza di tante discipline scientifiche attraverso storie di scienziati e il racconto della ricerca, che è rappresentata non solo da tecnologie, laboratori, strumenti, formule, ma principalmente, da persone che hanno scelto di dedicare la loro esistenza allo studio della scienza.

La divulgazione scientifica costituisce certamente un portentoso strumento per ciascuno di noi, per conoscere la realtà delle cose e affrontare un presente sempre più incerto e turbolento di fatti, eventi, informazioni senza correre il rischio di essere trascinati, privi di difese, da tendenze, narrazioni fantasiose e suggestioni pericolose, specie nella salute e in politica. A tal proposito, tale tema è stato l’obiettivo della manifestazione di divulgazione della cultura scientifica intitolata: “Ad scientiarvm havstvm et seminarivm doctrinarvm. Dalle Teorie ai Modelli: Storie di Scienziati e Scoperte Scientifiche” svoltasi nell’aula Lorenzo Mangoni (ex sala azzurra) del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo. L’evento, giunto alla seconda edizione e aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole superiori del territorio, anche in convenzione Formazione Scuola-Lavoro (FSL) e con i Dipartimenti federiciani coinvolti (Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli”, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle Risorse, Dipartimento di Scienze Chimiche, Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”).

Si passa dalle teorie a modelli da ricreare, per progettare, fare ricerca o insegnare ma, nella loro varietà e diversità, i modelli possono costruire ponti tra settori del sapere, tra culture, tra teorie e realtà, tra insegnanti e studenti. Nel campo scientifico, modelli logici, matematici, analogici, teorici e immaginari, favoriscono la pianificazione di dati e l’elaborazione d’ipotesi per esplorare l’ignoto. Intuire il loro significato equivale capire come la scienza interpreta e studia il mondo che circonda la nostra società, come ci ha confermato Rosanna Del Gaudio, Ricercatore di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II e referente FSL(Formazione Scuola lavoro ex PCTO) che ha così affermato: “ Questa iniziativa di divulgazione scientifica, organizzata con risorse economiche messe a disposizione dall’Università Federico II, ha goduto di un’ampia visibilità essendo stata seguita dalla diretta video sul canale You Tube. L’obiettivo peculiare della manifestazione si è basato, attraverso la descrizione delle discipline scientifiche correlate alle attività che si svolgono all’esterno dell’ Università, a far formare e soprattutto informare gli studenti e la gente comune riguardo le storie di vita e il lavoro di scienziati e ricercatori del mondo universitari”.

L’evento è stato introdotto dal saluto di figure istituzionali quali Piero Salatino, Delegato del Rettore All’ Orientamento UNINA che ha dichiarato: “Questa iniziativa dell’Università Federico II fa parte di uno dei tanti eventi organizzati dal nostro Ateneo che si colloca in un quadro generale dedicato a diverse proposte di orientamento che l’intero sistema universitario sta sviluppando. Progetti che vogliono portare gli studenti al centro del sistema di formazione, rendendoli partecipi dei lavori scientifici che nascono nei nostri laboratori con la prospettiva che possano nascere vocazioni scientifiche che si trasformano in opportunità di inserimento occupazionale.” Successivamente anche Andrea Prota, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (S.P.S.B.) dell’Università di Napoli Federico II, ha dato il suo benvenuto: “Manifestazione importante con la partecipazione di studenti provenienti da scuole di tutta la provincia di Napoli che, in questa giornata, hanno avuto la possibilità di capire quali sono le discipline verso le quali possono avere una migliore predisposizione ascoltando storie di scienziati, osservando le dinamiche delle ricerche scientifiche e, con la prospettiva affascinante d’intraprendere anche possibili carriere accademiche”.

Ia prima relazione di carattere scientifico è stata presentata da Leila Birolo, Docente di Biochimica e di Chimica dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Napoli Federico II che ha asserito: “Il mio intervento si è focalizzato sulle relazioni che possono essere presenti tra chimica ed arte, due discipline che solitamente vengono considerate molto distanti tra di loro ma che in realtà, sono più vicine di quanto si possa pensare. In effetti molte delle opere d’arte sono collegate dal punto di vista della chimica per il suo contenuto, come può essere l’effetto dato dai colori che si osservano nei dipinti a seconda dei materiali utilizzati, specialmente a lungo termine per il degrado causato dalle reazioni chimiche avvenute nei manufatti. Quindi,- ha ribadito la Birolo– le barriere tra discipline scientifiche apparentemente così distanti possono sorprendentemente essere superate”.

Subito dopo ha preso la parola Serena Aceto, Docente di Genetica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II che ci ha illustrato: “Nella mia presentazione ho delineato un breve percorso sulle osservazioni fatte sullo sviluppo di un modello che ha portato alla formazione degli organi del fiore. Quindi, partendo da forme mutanti di un particolare fiore selvatico (Arabidopsis thaliana), che è un organismo modello per eccellenza per gli studi di genetica vegetale, si è elaborato un campione molto semplice che prevede l’interazione di tre classi differenti di geni in posti particolari del meristema dell’infiorescenza, determinando la formazione degli organi del fiore al posto giusto. Si è così evidenziata la cooperazione di pochi geni che, attraverso l’interazione di proteine differenti (fattori trascrizionali) con il Dna, regolano l’espressione genica e determinano la formazione della struttura giusta al posto giusto”.

A seguire, ha relazionato l’Ing. Danilo Russo, Docente di Chimica Industriale Tecnologica (DICMAPI) dell’Università di Napoli Federico II, affermando: “Per noi ingegneri, le teorie e i modelli rappresentano il cuore pulsante della nostra attività professionale perché progettiamo tecnologie prima che esse esistano. Tutto ciò avviene solo creando un modello che ci consente di prevedere quello che succederà, per cui oggi ho preso ad esempio la storia della cella a combustibile di William Grove. Precisamente, nella prima metà dell’ottocento, questo giurista e chimico gallese riuscì a estrarre corrente elettrica direttamente dalla reazione tra idrogeno e ossigeno. La storia di Grove è la chiara dimostrazione di come si possa prevedere partendo da un semplice intuizione”.

Alla manifestazione era presente anche il Prof. Luciano Gaudio, Docente ordinario di Genetica dell’ Università di Napoli Federico II ormai in pensione, ma sempre presente a questi eventi e che ha affermato: “Sono stato sempre favorevole agli incontri con studenti delle scuole superiori perché, vengono mostrate le attività che si svolgono nelle strutture universitarie, sia a livello didattico che scientifico, cercando di motivare i giovani nell’intraprendere il giusto percorso accademico. Quindi, organizzare questi appuntamenti in cui i docenti illustrano un mondo che potrebbe essere ritenuto in apparenza complicato, risulta essere una maniera di presentare anticipatamente tutto ciò che gli studenti troveranno all’università, cercando di suscitare la loro curiosità e indirizzarli verso la giusta scelta”.

Nella seconda parte dell’iniziativa federiciana è poi intervenuto Carlo Nitsch, Docente di Analisi Matematica, Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’ Università di Napoli Federico II, che ha dichiarato: “Il mio seminario, dal titolo Il canto dei numeri, ha riguardato il racconto della storia millenaria della relazione esistente tra la matematica e la musica. Infatti la musica è probabilmente il primo fenomeno fisico che viene descritto in termini matematici, un primo modello della storia, da Pitagora a Fourier, che abbia delineato questo percorso. Pitagora, inventore della matematica,- ha continuato Nitsch– è in realtà anche scopritore della musica perché le sue intuizioni hanno fatto si che si venisse a formare l’odierna scala musicale, quindi, la matematica può anche rilevare una sorta di armonia che si cela dietro la relazione tra le note musicali e il significato di logaritmo e funzione esponenziale”.

Di seguito ha preso la parola Giovanni Covone, Docente di Astrofisica del Dipartimento di Fisica dell’ Università di Napoli Federico II, che ha riportato: “Il mio racconto si è focalizzato sulla storia che ha riguardato la scoperta della struttura del Dna . Una narrazione molto interessante poiché coinvolge un fisico teorico, Erwin Schrodinger, che in una delle sue ultime opere si interroga sul significato delle vita e individua nella trasmissione dell’informazione una caratteristica essenziale. Intuisce che probabilmente la struttura che trasferisce le informazioni possa trattarsi di una molecola che lui definisce cristallo aperiodico. Lavorando su questa ipotesi, pochi anni dopo, fisici e biologi arriveranno alla scoperta della doppia elica del Dna da un’intuizione della chimica e cristallografa Rosalid Franklin.”

Infine, ha concluso la manifestazione l’intervento di Pasquale Raia, Docente di Paleontologia e Paleoantropologia del Dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università di Napoli Federico II, che ha sostenuto: “La mia relazione ha messo a fuoco lo studio della matematica statistica che è correlata con le teorie di Darwin. Le sue ipotesi, diventate teorie, erano basate su delle osservazioni successivamente verificate e confermate mentre adesso, vengono considerati anche diversi aspetti scientifici, come i progressi della matematica e fenomeni fisici come il moto browniano(movimento disordinato, continuo e caotico di particelle microscopiche sospese in un fluido) . In sintesi,- ha concluso Raia– la correlazione sta nel fatto che come l’ordine biologico emerge dal caos delle mutazioni, così l’ordine fisico (diffusioni) emerge dal caos degli urti molecolari riconducibili alle formule matematiche”.

In generale, si può affermare che i modelli sono mediatori tra teoria e fenomeni, ossia sono funzionali e aiutano a spiegare come le teorie operano connettendosi ai fenomeni.

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