Dall’embargo al prendere per fame una popolazione il passo è breve. E le turpitudini dilagano

Una teoria, formulata nell’ agosto del ’45 dal fisico Albert Einstein all’indomani del lancio di bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, attualmente sta facendo ancora proseliti di ogni genere come non era successo mai prima d’ora, a tutte le latitudini. Continua a attirare, oggi con accresciuto interesse, la sintesi spietata che il grande fisico espresse,

precisamente di non saper ipotizzare con quali armi sarebbe potuta essere combattuta la terza guerra mondiale, mentre era certo che la quarta sarebbe stata affrontata con pietre e bastoni. Che i conflitti e gli altri turbamenti sociali (attentati, sabotaggi e altre forme di terrorismo), siano all’ordine del giorno e vadano nel senso dell’anatema di Einstein, è ormai realtà. Quanto potrebbe succedere ancora sembra fin’ora in linea con le previsioni di quel genio. A esso si collega il gesto della scimmietta del racconto popolare. La bestiolina tolse il tappo dal letamaio: sommersa dal liquame che ne usciva, non riuscì a rimettere il tappo al suo posto e fu il disastro. Così Putin, dato fuoco alle polveri in Ucraina, ha fatto si che fossero riportate allo scoperto tutte le fornaci attive, con le braci coperte dalla cenere. Al momento, per come sono degenerate alcune situazioni politiche e altrettante economiche, si ha l’idea che l’umanità stia viaggiando come i bambini sugli scivoli dei parchi acquatici: dopo un percorso contorto, compiuto a velocità crescente, completano la discesa finendo nell’ acqua fino al collo. C’è un particolare che differenzia in maniera sostanziale le due situazioni: i bambini non possono fermarsi durante il percorso, a pena di essere investiti da chi li segue. Per le guerre invece chi le ha iniziate, potrebbe concluderle, se volesse. Al contrario, la situazione rischia di degenerare ancora, per il mutato atteggiamento di chi è legato per le ragioni più diverse al conflitto e alla sua durata. È duro doverlo ribadire, ma purtroppo non se ne può fare a meno: chi dovrebbe tenere ben salda la barra del timone della flotta mondiale, per essa intendendo le superpotenze e altri paesi importanti strategicamente, non riesce più a manovrare. Dà o danno di matto, seguendo un capitano che, oltre a un imbarcazione da pesca, altro non può pilotare. Si tratta di Donald Trump, famigerato- ormai -presidente degli USA. Nello svolgimento del secondo mandato, questa caricatura di se stesso sembra agire più come uno che, avendo disturbi mentali, continua a sostenere di essere Napoleone e a non realizzare di avere enormi responsabilità in quanto capo, si fa per dire, della prima superpotenza. Quanto appena scritto contiene un avviso implicito ai “naviganti”, meglio agli annaspanti, nell’ incredibile ginepraio che é divenuto questo mondo: chiunque, fin d’ora, stia molto attento a scansare sassate e bastonate che potrebbero cominciare a farsi strada a breve: persona avvisata, mezza salvata, come si usa dire spesso nel villaggio. A dovuta ragione, è opportuno confermarlo.