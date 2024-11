Dall’IA al Piano Africa: i temi e i protagonisti del Forum Coldiretti che si apre giovedì 28 a Roma

Dai rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati al rapporto cibo e salute, dall’uso dell’intelligenza artificiale alla transizione energetica e al nucleare, dai destini dell’Europa fino al Piano Africa. Questi sono alcuni dei temi al centro dell’edizione 2024 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzata da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, che si terrà presso Villa Miani a Roma, dalle ore 9,30 di giovedì 28 fino a venerdì 29 novembre. Il Forum rappresenta un appuntamento centrale per il settore agroalimentare, riunendo i principali esperti, opinionisti e accademici insieme a rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Un’occasione unica per riflettere su un settore strategico e identitario per la crescita del Paese.

L’evento vedrà la partecipazione, oltre che del presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, del Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del Ministro della Salute Orazio Schillaci, di quello dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

I temi e le novità

Tra i principali temi trattati, quello della lotta ai cibi ultraprocessati che saranno oggetto dell’esposizione di due tavole imbandite dove saranno contrapposti ai cibi legati alla Dieta Mediterranea, raccontando da una parte i rischi per la salute e dall’altra i benefici che porta un’alimentazione sana soprattutto per le giovani generazioni. Tra le novità di questo forum, anche lo “Spazio Coldiretti”, un angolo dedicato alle interviste ai protagonisti che approfondiranno alcuni dei temi che li vedranno sul palco durante la due giorni di Villa Miani che, come ogni anno, potrà essere seguita in diretta streaming sul sito di Coldiretti (https://www.coldiretti.it)

Il programma

Giovedì 28 novembre si inizia con il confronto tra Romano Prodi (Presidente, Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli) e Giulio Tremonti (Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati) sui destini di un’Europa oggi a rischio implosione.

Cibo e salute, con un focus sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati sarà il tema al centro del panel con Matteo Bassetti (Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova; Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS di Genova), Alberto Villani (Coordinatore funzionale dell’Area Clinica Pediatria Universitaria Ospedaliera, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Università di Roma Tor Vergata), Esmeralda Capristo (Professore in Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Felice Adinolfi (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna, Centro Studi Divulga) e Stefano Pisani (Sindaco di Pollica).

Di rifondazione della Pac, la Politica agricola comune e di transizione ecologica parleranno Yves Madre (Presidente, Farm Europe), Luigi Scordamaglia (Presidente EAT-Europe; Amministratore Delegato, Filiera Italia), Paolo De Castro (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università degli Studi di Bologna; già Parlamentare Europeo), Letizia Moratti (Parlamentare Europeo), Dario Nardella (Parlamentare Europeo), Felice Adinolfi (Professore Ordinario di Economia e Politica Agraria, Università di Bologna, Centro Studi Divulga). A seguire gli interventi di Orazio Schillaci (Ministro della Salute) e Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).

Intelligenza artificiale e rischi del suprematismo tecnologico è il titolo del panel che vedrà a confronto Pierluigi Contucci (Professore di Fisica-Matematica, Università & Accademia della Scienza di Bologna), Paolo Benanti (Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale e l’Informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia) e Luciano Floridi (Founding Director, Digital Ethics Center, University of Yale, USA). A seguire si parlerà di transizione energetica e nucleare con Claudio Descalzi (Amministratore Delegato, ENI), Stefano Besseghini (Presidente, ARERA), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente, Univerde).

Il Piano Africa sarà l’altro importante tema trattato nella prima giornata del Forum con Antonio Pace (CEO, HitecVision AS), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato, ENI), Federico Vecchioni (Amministratore Delegato, Bonifiche Ferraresi), Marco Minniti (Presidente, Fondazione Med-Or).

La giornata proseguirà con il panel su Coldiretti e la nuova rappresentanza di filiera assieme a Matteo Zoppas (Presidente, Agenzia ICE), Stefano Barrese (Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Stefano Pontecorvo (Presidente, Leonardo), Marco Hannappel (Presidente e Amministratore Delegato, Philip Morris Italia), Simone Gamberini (Presidente, LegaCoop), Gianluca Lelli (Amministratore Delegato, CAI – Consorzi Agrari d’Italia).

Venerdì 29 novembre il Forum apre con il panel “L’Italia e l’auto propulsione sociale” che vedrà protagonisti Giuseppe De Rita (Presidente, Censis) e Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale). Seguirà l’intervento di Antonio Tajani (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Lo scenario mondiale e le questioni geopolitiche aperte saranno al centro del confronto tra Monica Maggioni (Direttrice Editoriale per l’Offerta Formativa, Rai), Domenico Quirico (Reporter e Caposervizio esteri, La Stampa), Dario Fabbri (Direttore, Domino) e Giorgio Starace (Diplomatico; già Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la Federazione Russa). Dopo l’intervento di Antonio Gasbarrini (Professore di Medicina Interna e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), spazio al tema “Farmer’s market, strumenti di diplomazia” con l’esperienza di Alessandria d’Egitto e la World Farmers Markets Coalition. Ne parleranno Eman Seif (Vice Segretario Generale, Camera di Commercio di Alessandria d’Egitto), Carmelo Troccoli (Cofondatore e Direttore Generale, World Farmers Markets Coalition; Direttore Generale, Fondazione Campagna Amica), Maurizio Martina (Direttore Generale aggiunto, Fao).