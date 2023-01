Dallo sharing all’elettrico, le proposte di Legambiente per combattere l’inquinamento in città

Dalle Zez alla sharing mobility: per combattere l’inquinamento in ambito urbano, Legambiente propone una serie di interventi in ambito urbano. Eccole le proposte dell’associazione: il passaggio dalle Ztl (zone a traffico limitato) alle Zez (Zone a zero emissioni); Lez anche per il riscaldamento (serve un grande piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica e privata e incentivare una drastica riconversione delle abitazioni ad emissioni zero grazie alla capillare diffusione di misure strutturali, come il Superbonus, opportunamente corretto dagli errori del passato come gli incentivi alla sostituzione delle caldaie a gas); potenziamento del Trasporto Pubblico e Trasporto Rapido di Massa (Trm) quadruplicando l’offerta di linea e la promozione di abbonamenti integrati. E ancora: sharing mobility (incentivare la mobilità elettrica condivisa e realizzare ulteriori 16mila km di percorsi ciclabili); ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo, “città dei 15 minuti”, sicurezza stradale verso la ”Vision Zero”, ”città 30” all’ora seguendo l’esempio di Cesena, Torino, Bologna e Milano; tutto elettrico in città, anche prima del 2035, grazie alla progressiva estensione delle Zez, alla triplicazione dell’immatricolazione di autobus elettrici e l’istituzione dei distretti Zed (Zero Emissions Distribution).

La campagna itinerante Clean Cities

Torna dal 1° febbraio al 2 marzo la campagna itinerante ‘Clean Cities’ organizzata da Leganbiente. L’iniziativa, realizzata nell’ambito della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di Ong e organizzazioni della società civile, di cui anche il cigno verde fa parte, farà tappa in 17 città italiane per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e per chiedere città più vivibili e pulite. Prima tappa il 1° febbraio a Torino (1 e 2) per poi spostarsi a Genova (6 e 7 febbraio), Milano (8 e 9 febbraio), Bergamo (10 febbraio), Bari (13 e 14 febbraio), Napoli (15 febbraio), Avellino (16 febbraio), Roma (17 e 20 febbraio), Pescara (17 febbraio), Bologna (18 febbraio), Padova (22 febbraio), Perugia (23 e 24 febbraio), Trieste (25 febbraio), Palermo (25 febbraio), Catania (27 febbraio), Prato (27 e 28 febbraio) e Firenze (1 e 2 marzo). Durante le tappe, saranno organizzati incontri con rappresentanti delle amministrazioni locali, esperti e cittadini per discutere delle sfide legate alla mobilità sostenibile nei vari contesti urbani, sia iniziative di piazza come flash mob, presidi, attività di bike to school.