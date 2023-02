Dall’orto a casa: la CassettaGiò porta a domicilio frutta e ortaggi freschi

Filiera corta e controllata, alta qualità e fiducia per un marchio storico che in Campania è stato il primo nel 2019 a proporre la consegna a domicilio in cassetta di frutta e verdura a km zero. Dall’orto a casa tua, questa la filosofia della CassettaGiò della Masseria Giòsole di Capua, azienda agricola di eccellenza da otto generazioni guidata dalla famiglia Pasca di Magliano. Ogni settimana, il servizio consegna a domicilio in cassette sostenibili i prodotti biologici dell’azienda: ortaggi e frutta fresca di stagione appena raccolti e conserve, succhi e marmellate.

La proposta varia in base al raccolto e alla stagione: in autunno-inverno la CassettaGiò è un trionfo di agrumi e verdure in foglia, dal radicchio al cavolo nero, dai finocchi e friarielli napoletani, dalla zucca in molteplici varietà alle cime di rapa e ancora pere, mele annurche e la preziosa feijoa. La stagione primaverile ed estiva offre invece una palette di colori vivaci e profumi zuccherini che vedono protagoniste fragole e amarene, pesche e albicocche, papaccelle e pacchetelle di pomodoro Scarpariello oltre a melanzane, zucchine e peperoni. Prodotti tracciati e coltivati con passione, senza l’impiego di pesticidi o concimi chimici, che racchiudono intatto tutto il sapore fresco e genuino della campagna.

La Masseria Giòsole è un’oasi naturalistica di 60 ettari che si estende sino al fiume Volturno, di cui 46 ettari coltivati con metodo biologico certificato. Tutte le pratiche agricole sono condotte a basso impatto ambientale, gran parte del raccolto è manuale, come anche il confezionamento del fresco.

Per ordinare la CassettaGiò non è necessario sottoscrivere un abbonamento. Chiunque desideri assaggiare i prodotti della Masseria può farlo con pochi e semplici click: basta collegarsi al sito www.giosolefood.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3897967110. Una volta ricevuto l’ordine l’azienda provvede alla creazione della cassetta: una selezione dei prodotti ortofrutticoli – circa otto chili – raccolti durante la settimana viene assemblato in pratiche confezioni di cartone riciclabile. Le cassette vengono recapitate dal corriere direttamente a casa del cliente. Chi lo desidera può scegliere inoltre di personalizzare la consegna chiedendo l’aggiunta di uno o più prodotti a marchio GiòSole: marmellate, sottoli, frutta sciroppata, succhi di frutta biologici e conserve e passate di pomodoro lavorate e confezionate artigianalmente nei laboratori dell’azienda. La scelta è vasta e spazia dalla confettura extra di pere al basilico alla marmellata di arancia al rosmarino, al patè di cime di rapa e melanzane. Completano la dispensa Giòsole l’olio extravergine di oliva e i vini IGP da uve Pallagrello Nero e Pallagrello Bianco, Aglianico, Piedirosso e Casavecchia, espressione della storia e della viticoltura della Terra di Lavoro.

Il servizio di consegne è attivo nel Comune di Napoli.

Il costo della CassettaGiò è di 25 euro, inclusa la consegna. Di 20 euro per chi la ritira in Masseria.

Masseria Giòsole

E’ l’azienda agricola e agrituristica della famiglia Pasca di Magliano a Capua, nel cuore della Terra di Lavoro, la provincia di Caserta, terra di antica vocazione contadina e immense piantagioni. La tenuta si estende su una superficie di 60 ettari fino a toccare il fiume Volturno: un’immensa oasi naturale, coltivata con orti, frutteti e vigne, agrumeti e uliveti. La dimora storica, circondata da giardini ed alberi secolari, risale al Settecento ed è tuttora residenza dei baroni Pasca di Magliano; le pertinenze agricole, il fienile e l’aia sono stati destinati all’accoglienza. Il passare dei secoli e l’avvicendarsi di otto generazioni non ha alterato il fascino del luogo e la vocazione originaria di azienda agricola. Oggi Masseria Giòsole è una vivace realtà imprenditoriale dedita alla produzione e lavorazione artigianale di frutta e ortaggi da coltivazione biologica. È un rifugio di campagna con 6 camere, un ristorante a km 0, una piscina nascosta tra gli agrumeti e un parco fluviale lungo il corso del Volturno. Ed è una esclusiva location di campagna per eventi privati. L’accoglienza è curata dal Barone Alessandro Pasca di Magliano e dai figli Raffaella e Niccolò che con garbo e piglio imprenditoriale si impegnano nell’innovare l’azienda di famiglia senza tradirne le origini, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale ma anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione e gestione aziendale moderne e sofisticate.