Dall’Ue 186 mln per promuovere i prodotti agroalimentari

La Commissione europea stanzierà 186 milioni nel 2024 per finanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità nell’Unione e nel mondo. Il programma di lavoro intende sviluppare nuove opportunità di mercato, pur tenendo conto delle priorità politiche e dell’analisi delle esportazioni previste verso mercati esistenti ed emergenti. Gli importi disponibili per le campagne selezionate per il 2024 sono suddivisi tra la promozione sul mercato interno dell’Unione Europea e quella nei paesi terzi, con dotazioni rispettivamente di 81 e 85 milioni. Al di fuori dell’Unione, i paesi e le regioni caratterizzati da un elevato potenziale di crescita sono considerati i principali obiettivi della promozione. Tra questi figurano Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore e America settentrionale. Il Regno Unito, che assorbe oltre il 20% delle esportazioni dell’Unione, si conferma uno dei principali mercati per i prodotti agroalimentari comunitari. Uno dei risultati attesi è quello di aumentare il riconoscimento del logo biologico dell’Unione Europea da parte dei consumatori, nonché il consumo di prodotti in linea con il piano d’azione europeo. Un secondo obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei sistemi di qualità e dei prodotti registrati con indicazioni geografiche.

