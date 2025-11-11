Dall’Ue nuovi fondi per la tecnologia avanzata





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha adottato il programma di lavoro 2026 del Consiglio europeo per l’innovazione, lo speciale organismo dell’UE concepito per promuovere e sostenere l’insieme delle tecnologie di ultima generazione. L’obiettivo è consentire lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie e accelerare la crescita delle aziende deep tech in tutta l’Unione europea, rafforzando così la competitività industriale e la leadership scientifica del continente. Fondi per 1,4 miliardi di euro andranno promuovere l’innovazione tecnologica avanzata in Europa, con un’attenzione rivolta alle aziende appena nate e a quelle giovani e già affermante sul mercato. Il nuovo programma si concentra sull’accesso semplificato a finanziamenti e su investimenti consistenti. Viene introdotta una procedura di candidatura più semplice e veloce per i fondi.

sat/azn