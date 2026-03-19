Damasco non dista molto dai luoghi in cui si combatte. Cuba è agli antipodi

Se avessero studiato chirurgia, i soldati di Israele sarebbero diventati presto un mito. La loro precisione è dimostrata dalle teste che, quasi quotidianamente, stanno staccando al mostro Ayatollah, indebolendolo pur senza finirlo. Per ora quindi sembra non essere previsto l’ uso di folgori da ambo le parti, diversamente da come avvenne secoli addietro nei dintorni di Damasco, non distante dai teatri di guerra attuali. Essi ricevono l’aiuto sostanziale dei supporter USA e il risultato che ne consegue allontana sempre più l’ ipotesi di una soluzione diplomatica della guerra che stanno combattendo contro l’ Iran. Ciò che più sconforta chi vive nella parte occidentale del pianeta è che l’accensione di nuovi focolai di guerra, dovunque nel mondo, non scaturisce necessariamente da un rapporto del tipo causa/effetto, ma appare improntato con molta evidenza a una forma di neocolonialismo. Questa forma di assoggettamento di un paese da parte di un altro, è diverso da quelli che, nel secolo scorso, erano definiti colonizzazioni. Di conseguenza, per molti aspetti, tali nuove prassi sono state rivoluzionate per adattarle agli standard di chi intende adottarle. Di questi tempi si sta diffondendo un tipo di sfruttamento mirato di una o più risorse di cui dispone la realtà geopolitica che interessa, quindi la stipula con la stessa di un accordo di “collaborazione”. Si dovrebbe evitare cosi che diventino un patto leonino sotto mentite spoglie. Non deve stupire nè crucciare la circostanza che il paragone delle attuali procedure che comportano uno più punti di contatto tra le modalità di ingerenza accennate, è quella con quanto accadde nell’altro secolo. Il riferimento va allo schiavismo, praticato dai negrieri, in prevalenza americani, che si recavano con imbarcazioni capienti fino alle coste prossime a paesi rimasti fuori dalla via principale del progresso, di conseguenza molto arretrati. In cambio del dono di quisquiglie alle popolazioni e ai capi del villaggio, gli stessi si sentivano autorizzati a deportare quanti aborigeni volessero negli USA, in particolare negli stati a vocazione agricola. Chi li comprava per affidare loro i lavori più duri, aveva anche potere di vita e di morte sugli stessi. Accade cosi che attualmente i paesi più avanzati ma con scarsa disponibilità di risorse di idrocarburi fossili, debbano in qualche modo convincere i paesi che ne hanno quantità disponibili superiori al loro effettivo fabbisogno, a cederlo, questa volta dietro compenso di vario genere, comunque non specchietti o biglie. In questi ultimi anni gli USA stanno adottando anche un altro tipo di approccio: la deposizione del leader di un determinato paese e l’insediamento al suo posto di una testa di legno disposta a funzionare a loro semplice richiesta. Per il Venezuela è successo all’inizio dell’anno, per Cuba è molto probabile che il negriero in salsa americana a breve farà seguire i fatti alle parole. Quanto precede porta a credere che la pace nel mondo resta per ora una chimera. Di conseguenza, anche se in maniera diversa, un nuovo avvento dell’età dell’oro o di qualcosa di simile per ora resta in mente dei o di chi per lui.