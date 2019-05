D’Amato (Lazio): “Sosteniamo Tennis & Friends”

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.