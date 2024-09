Damiano David annuncia il suo progetto solista “Silverlines”

Milano, 18 set. (askanews) – Era nell’aria da settimane ed è la notizia che ci si aspettava, Damiano David ha annuncia ufficialmente il suo progetto solista con “Silverlines” (Sony Music Italy / Arista Records), il nuovo brano prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth e in uscita in tutto il mondo venerdì 27 settembre.

Una carriera a dir poco straordinaria, quella di Damiano David: dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso, fino al successo internazionale che lo ha portato ad affermarsi in poco tempo come una vera e propria star nella scena musicale mondiale.

Come cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Måneskin, Damiano ha ricevuto ovunque premi e riconoscimenti, raccogliendo consensi da pubblico e critica e venendo spesso elogiato per il carisma, la presenza scenica e la potenza vocale.

Ora Damiano è pronto ad intraprendere questo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé.

Dopo i primi teaser condivisi la scorsa settimana sui suoi profili social, che hanno mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo, è stato pubblicato un video in cui Damiano ha fatto accenno a questo nuovo capitolo molto personale in inglese “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato”, concludendo con “oggi è il primo giorno della mia vita”.