Roma, 17 lug. (askanews) – Damiano David è l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo album domina la classifica con 8 brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma.

“The First Time”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica, è entrato nelle charts di 19 Paesi e si conferma virale anche su TikTok, con oltre 800 milioni di views globali.

I brani attualmente nella Top 30 Globale di Spotify sono: Next Summer #1; The First Time #2; Nothing Breaks Like a Heart #4; Zombie Lady #9; Voices #10; Tangerine (feat. d4vd) #17; Angel #23 e The Bruise (feat. Suki Waterhouse) #29.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia e che ha già registrato il Sold out di tutte le date europee. Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (sold out), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (sold out) e il 12 ottobre (sold out). Sold out anche la data australiana di Melbourne.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

Dallo scorso giugno, in attesa dell’inizio del suo tour mondiale, Damiano si sta esibendo in alcuni dei più importanti festival musicali al mondo. Ieri sera è stato protagonista di Isle of MTV Malta 2025, il più grande festival estivo gratuito d’Europa, dove i fan hanno potuto ascoltare dal vivo alcuni brani tratti da Funny Little Fears, tra cui “The First Time”, “Voices” e “Born With A Broken Heart”, oltre a una speciale cover di “Too Sweet di Hozier” e il 29 luglio sarà ospite dell’Academy per uno speciale showcase al Grammy Museum di Los Angeles. Il tour dei Festival si concluderà ad agosto sul prestigioso palco del Lollapalooza di Chicago.