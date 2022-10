D’Amico (conserve alimentari) premiata da Deloitte Private: è tra le eccellenze italiane del 2022

L’azienda agro alimentare D’Amico è tra le vincitrici della quinta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Confindustria Piccola Industria.

Fondata nel 1968 e arrivata oggi alla terza generazione, D’Amico è tra le principali aziende italiane specializzate nella produzione di conserve alimentari di sottoli, sottaceti, olive, funghi e ortaggi al naturale, pesti e creme, sughi pronti e legumi premium, IGP e bio.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati premiati con il Best Managed Companies Award da Deloitte Private – ha dichiarato Sabato D’Amico, Amministratore delegato dell’omonima azienda – Attraverso questo riconoscimento vengono ricompensati tutti gli sforzi, l’impegno e il coinvolgimento mostrati negli anni dalla nostra famiglia e dai nostri collaboratori. Un grande lavoro di squadra che ha reso D’Amico la realtà solida che è oggi, forte di un’importante cultura aziendale e riconosciuta a livello internazionale. In D’Amico teniamo sempre fede ai principi che ci contraddistinguono, attraverso l’assiduo controllo della filiera, l’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli impatti sociali e ambientali, la ricerca continua di innovazione e la volontà di espandersi il più possibile all’estero”.