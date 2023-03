D’Amico partner di AG 4 Future Food, il programma di accelerazione per start up del Gruppo Sella

D’Amico diventa partner di AG 4 Future Food, il nuovo programma di accelerazione internazionale per start up del settore agritech promosso dal Gruppo Sella e dal Venture Incubator dpixel. “L’iniziativa – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di individuare e sostenere le migliori startup globali, in grado di sviluppare soluzioni e tecnologie innovative nell’ambito della filiera agroalimentare”.

L’evento di lancio istituzionale si è tenuto giovedì 23 marzo a Napoli presso Agorà Morelli, e ha dato l’opportunità alle diverse startup coinvolte di conoscere tutte le opportunità offerte dall’iniziativa e incontrare i global e i corporate partner.

D’Amico, in qualità di partner del progetto, è stato ospite della tavola rotonda che ha visto protagoniste le varie figure manageriali, le quali hanno esposto la propria vision futura rispetto alla industry dell’azienda e discusso delle nuove frontiere in ambito agri/food”.