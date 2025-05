Dan Ettinger e Alexei Volodin celebrano Šostakovič e Rachmaninov al Teatro di San Carlo

Per il prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 2024/2025, in programma domenica 4 maggio alle ore 19:00, il Teatro lirico di Napoli offrirà una serata dedicata alle molteplici sfaccettature del genio di Dmitrij Šostakovič e al lirismo giovanile di Sergej Rachmaninov.

Il concerto si aprirà con una vivace esplorazione delle Suite orchestrali di Šostakovič, frutto della sua rielaborazione di lavori precedenti con il contributo di Levon Atovmyan. Si potranno ascoltare le suggestive atmosfere del “Valzer lirico” dalla “Suite da balletto n. 1” (originariamente dalla “Suite per orchestra jazz n. 1”), la “Danza” e la “Polka” tratte dal balletto “Il rivo chiaro”, e il brioso “Pizzicato Allegretto” dalla Suite op. 39a dello stesso balletto. Un ulteriore omaggio al suo eclettismo sarà la “Polka” dalla “Suite per orchestra jazz n. 1”, qui presentata attraverso la mediazione della “Suite da balletto n. 2”, e la toccante “Romanza” dalla “Suite per orchestra dal film Il tafano”, op. 97a, che svela il suo talento per la musica cinematografica.

Il cuore della serata sarà il “Concerto n. 1 in fa diesis minore per pianoforte e orchestra”, op. 1 di Sergej Rachmaninov, con la partecipazione solistica di Alexei Volodin. Questo concerto, intriso della passione e del fervore della giovinezza del compositore russo, conobbe una lunga gestazione, dal primo movimento composto nel 1890 alla sua forma definitiva elaborata tra il 1917 e il 1919. La straordinaria sensibilità del tocco e la brillantezza tecnica di Volodin promettono un’interpretazione di grande intensità emotiva.

A concludere il programma sarà la potente “Sinfonia n. 1 in fa minore”, op. 10 di Dmitrij Šostakovič. Composta nel 1925, quando il compositore aveva appena diciannove anni, quest’opera rappresenta la sua prova finale per il diploma di Composizione al Conservatorio di San Pietroburgo, rivelando già la sua originalità e la sua profonda comprensione del linguaggio sinfonico.

Il concerto vedrà il ritorno sul podio del San Carlo di Dan Ettinger, uno dei direttori d’orchestra più acclamati della sua generazione a livello internazionale, che dal gennaio 2023 ricopre la carica di Direttore Musicale del teatro napoletano. La sua presenza è garanzia di una direzione musicale autorevole e appassionata.

Accanto a lui, Alexei Volodin, pianista russo di fama mondiale, è apprezzato per la sua straordinaria musicalità ed è regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre e sale da concerto del mondo. La sua interpretazione del concerto di Rachmaninov sarà certamente uno dei momenti culminanti della serata.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica sinfonica, un’occasione per esplorare le diverse anime di Šostakovič e lasciarsi trasportare dal lirismo di Rachmaninov, guidati dalla maestria di Dan Ettinger e dal talento di Alexei Volodin.