Dan Ettinger sarà il prossimo direttore musicale del San Carlo (dal 1° gennaio 2023)

La Fondazione Teatro di San Carlo annuncia che, al termine dell’impegno contrattuale con il Maestro Valcuha previsto al 31 dicembre 2022, il maestro Dan Ettinger ricoprirà il ruolo di direttore musicale a partire dal 1° gennaio 2023. “Dan Ettinger è oggi considerata una figura di livello internazionale che saprà dare all’orchestra, al coro, al ballo una guida importante per il prossimo futuro – dichiara il sovrintendente Stéphane Lissner – In questi anni ho avuto modo di seguire la sua carriera ed apprezzare le sue qualità professionali e la sua visione culturale del panorama musicale. Come Sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro di San Carlo sono certo che potremo progettare e trovare insieme importanti occasioni e sinergia al fine di valorizzare al meglio il contesto culturale del nostro territorio anche alla luce delle sfide che questo momento storico ci sta mettendo davanti”.

La scelta della successione “è avvenuta in piena sintonia con il maestro Valcuha ed è mia intenzione averlo ancora con noi quale direttore ospite – prosegue Lissner – è già prevista la sua direzione per l’apertura della stagione 22/23 con Don Carlo di Giuseppe Verdi ed anche Wozzeck di Alban Berg. Mi preme ringraziarlo per tutto il lavoro svolto in questi anni, per l’impegno e la dedizione profusa verso l’orchestra e per l’intero Teatro”.