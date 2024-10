Dancau vince Premio “Ambasciatrice dell’anno 2024” in Italia

Roma, 12 ott. (askanews) – L’Ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau è stata nominata vincitrice del Premio “Ambasciatrice dell’anno 2024” in Italia nel corso della conferenza stampa organizzata presso la sede del Senato per essersi maggiormente distinta per la sua attività diplomatica nel Paese nel 2024.

Il premio viene assegnato annualmente dalla Gazzetta Diplomatica, in memoria dell’ambasciatore italiano Giovanni Jannuzzi, esponente della diplomazia italiana, a seguito del voto espresso da una giuria composta da ambasciatori, senatori e deputati italiani, rappresentanti della Repubblica italiana contesto imprenditoriale e media.

La cerimonia di premiazione avrà luogo, il 14 novembre, in Campidoglio, sede del Comune di Roma, e in questa occasione verranno assegnati altri riconoscimenti ai diplomatici italiani. Questo riconoscimento offerto dai rappresentanti delle istituzioni italiane all’Ambasciatrice Gabriela Dancau rappresenta un successo della diplomazia romena in Italia si legge nella pagina Facebook dell’ambasciata a Roma.