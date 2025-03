“Dancing against racism”: un cortometraggio per superare i pregiudizi

Un messaggio di speranza e di cambiamento, che invita a superare i pregiudizi e a costruire una società più giusta e solidale. E’ tutto questo “Dancing against racism” il cortometraggio realizzato dall’associazione Humans in collaborazione con Antinoo Arcigay Napoli e Discovery Queer, con il supporto del Parco Archeologico di Pompei e della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Il progetto, nato da un’idea di Antonello Sannino, con la regia di Francesca Saccenti e direzione artistica di Danilo Di Leo, è stato realizzato in occasione della Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della presidenza del Consiglio dei Ministri. “Dancing against racism” è un progetto che ha coinvolto due ballerini della Scuola di Ballo del San Carlo, Thouen Mansi e Giada Varone oltre ad alcune famiglie beneficiarie dei progetti SAI del Comune di Caivano, in un percorso di workshop intensivi dedicati alla danza, alla recitazione e alla drammaturgia. Protagonista assoluto del corto il piccolo Leo (Eliezer Leonardo Marques Manuel) che come per incantesimo riesce a colorare un mondo bianco e nero, danzando contro tutti i razzismi e la tristezza che svanisce in un grande sorriso dopo la consegna di un disegno della piccola Giorgia Guida. Il cortometraggio, girato negli scavi di Torre Annunziata, le cui musiche sono liberamente ispirate dalla violinista H.E.R da Romeo e Giulietta di Nino Rota, è un’opera di forte impatto emotivo, che affronta il tema del razzismo attraverso il linguaggio universale della danza.