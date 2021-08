(Adnkronos) – “Un artista grandissimo e versatilissimo. Un monologhista in grado però di imitare chiunque e, nelle parodie dei film, di interpretare i personaggi più disparati. Vitalissimo in scena, sornione e compagnone nella vita. A Drive in lo chiamavamo ‘il vecchio’ perché aveva 40 anni”. Ad affermarlo è Antonio Ricci, il creatore di ‘Striscia la Notizia’ e di ‘Drive In’, in merito alla scomparsa di Gianfranco D’Angelo, morto oggi all’età di 84 anni.