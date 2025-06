Danì Maison: Arte e sapori d’autore sotto un cielo a 2 stelle Michelin

di Marialuigia Ruffo



Danì Maison è un angolo incantato dove creatività e alta cucina si fondono nella dimora dello Chef Nino Di Costanzo, insignito di 2 stelle Michelin, nel cuore di Ischia.

L’arte accoglie fin dal primo passo, attraversando il rigoglioso giardino, un vero percorso sensoriale in cui ogni dettaglio non è lì per caso: opere d’arte, complementi d’arredo spesso scovati e riportati a nuova vita, piante e frutti sorprendenti.

L’arte si ritrova anche nei piatti, che celebrano i sapori della tradizione con tocchi creativi e inaspettati: un’esplosione di profumi, colori e sapori che deliziano vista e palato.

Il buon gusto qui non si limita al cibo: è un filo conduttore che si percepisce nell’atmosfera, nell’attenzione ai particolari, nella scelta accurata del personale di sala, che accoglie e accompagna ogni ospite con professionalità e calore. In fondo, anche il buon gusto è una forma d’arte, no?

All’interno di Danì Maison si cela anche un’autentica chicca: la cantina dei vini, un piccolo scrigno che preferisco non svelare troppo per non rovinare l’effetto sorpresa. Etichette selezionate personalmente dallo chef, accompagnate da un sottofondo musicale che trasporta in un’altra dimensione.

Danì Maison è molto più di un ristorante: è un viaggio emozionale, il racconto di uno chef che, per tenere fede a una promessa, ha dato vita a un progetto che lo rappresenta in ogni sfumatura.

Un’esperienza unica, intensa e autentica, dove la cucina diventa espressione d’amore per la bellezza della tavola e della condivisione.