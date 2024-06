Daniela Poggio vicepresidente di Stellantis per le aree Comunicazione e Relazioni istituzionali

Daniela Poggio è nominata vicepresidente del gruppo Stellantis per le aree Communication and Public Affairs Italy. La carriera della manager inizia nel 2002 presso Vodafone, dove gradualmente assume ruoli di crescente responsabilità nella direzione comunicazione. Successivamente gestisce la comunicazione e le relazioni istituzionali per Goodyear Dunlop in Italia e Grecia. Dopo questa esperienza, si trasferisce nel settore farmaceutico con Sanofi Italia, dove ricopre il ruolo di Communication director. Durante il suo incarico istituisce una media company aziendale utilizzando sia canali di comunicazione convenzionali che innovativi.